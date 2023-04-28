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包圍飛行？TB-001無人機繞台灣東部 志航基地戰機、飛彈戒備
國防部公布大陸解放軍昨天至今天上午6時在台灣周邊軍事動態，值得一提的是其中一架TB-001無人機繞行整個台灣東部，似乎刻意「包圍」飛行，不過，軍方早已嚴密監控應處。據了解，部署志航基地內的天弓飛彈昨天全面戒備，戰機頻升空。軍方表示，只是例行訓練，勿過度緊張。
國防部即時軍事動態指出，昨日上午6時至今日上午6時，共偵獲共機38架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域19架次，另有共艦6艘次，並持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
公布偵獲機種有蘇愷-30機5架次、殲-10機8架次、殲-16機2架次、TB-001無人機1架次、BZK-005無人機1架次、運-8反潛機1架次集運-8技偵機1架次。其中，TB-001自海峽中線南端進入後向東南飛行，至巴士海峽轉向台東外海，接著沿東部外海北上，最後從海峽中線北端飛出。
據了解，國軍昨偵獲這架TB-001無人機繞行東部後，空軍台東志航基地包括F-5F老虎、幻象2000及勇鷹高教機接連升空，地面天弓飛彈實施追監應處。一名軍方人士表示，基地內編制一個防空連，配備天弓三型防空飛彈，只要敵機進入我東部外海，就可雷達鎖定全程追監，過去就曾追監大陸軍機。
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