軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勉大台北守備部隊

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（中）慰問陸軍關指部龍形營區，與官兵合影。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（中）慰問陸軍關指部龍形營區，與官兵合影。記者程嘉文／攝影

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉，27日前往新北市八里海岸的挖子尾、龍形營區，慰勞駐守台北港、淡水河口的陸軍關渡指揮部。李棟樑捐贈慰問金給關指部及所轄的聯兵第一營，另外加碼贈送250箱速食麵給關指部。

陸軍關指部前身可追溯至抗戰前的36師，是當時國民政府組建的三個德械精銳師之一。抗戰後期，國軍在雲南西部的龍陵戰役，在慘重犧牲下達成殲滅日本守軍的目標，擔任主力攻堅的36師，因戰功獲頒榮譽虎旗，後來便以「虎嘯」為部隊代號。政府遷台後，36師歷經多次整編，改稱226師。民國70年代起陸軍部隊不再輪調，226師從此以關渡為駐地，專責首都衛戍。此後歷經精實、精進、精粹等三次裁軍，改稱為關渡指揮部，負責台北港到基隆一帶的沿海地區防務。編制兵力將近3500人的關指部，也是陸軍規模最大的聯兵旅級單位。

近年來由於兩岸局勢緊張，關渡指揮部守衛首都的任務，格外顯得重要，去年漢光演習開放中外媒體採訪的實兵科目，就是關指部的台北港防禦戰。不只國軍各級高層頻頻巡視督導，如美方等友邦軍方人士來訪，往往也到關指部參觀，瞭解國軍備戰狀況。

軍友社榮譽理事長李棟樑（右）致贈禮品給陸軍關指部官兵。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）致贈禮品給陸軍關指部官兵。記者程嘉文／攝影

台北港 陸軍 國軍

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