快訊

專題／報稅季來了！今年綜所稅繳多少錢？一次看懂免稅額、扣除額計算方式

【重磅快評】台海兵凶有商機 蔡政府熱炒軍工股備戰

聯合報／ 主筆室
總統府副秘書長黃重諺今天接受「震傳媒」專訪，表示台灣過去兩週，國內和軍工產業相關的股票都突然拉上來。圖／震傳媒提供
總統府副秘書長黃重諺今天接受「震傳媒」專訪，表示台灣過去兩週，國內和軍工產業相關的股票都突然拉上來。圖／震傳媒提供

總統府副秘書長黃重諺受訪表示，美國軍火商代表團5月初訪台，與其說是推銷，更像是來訪商，過去兩周，國內軍工產業股票，突然都拉上來。總統府不愧是股市指揮所，台海兵凶戰危喊進軍工股。黃重諺是總統國安團隊要角，所言不假，台北股市收盤後，軍工股紅吱吱，還有幾支漲停板。

民進黨很會喪事喜辦，疫情時擋民間採購疫苗，犧牲人命為高端護盤。如今，台灣被美國要求積極備戰，自願役招募不及所需，便叫高中生、警察學打仗，人心不安，外資連續賣超，高官出面挺軍工股，有如麻痺人心。

俄烏戰爭及美中貿易戰確實炒熱全球軍火市場，台灣軍工股去年成為人氣題材，但終究是拼湊出的故事，只有少數業者拿到國防部和美國軍火商的零組件訂單。直到今年，解放軍完成東西夾擊，軍工股爆紅，多數被點名業者根本沒有實際營收，只要產品能扯上關係，就能引資炒作。例如某馬桶業者，只因有抗彈陶瓷產品，就從傳產業者搖身軍工股，說不出有多少國防部訂單，主要獲利仍是來自處分土地。

值得注意的是，真正攸關國際軍工產業的是半導體供應鏈，此刻卻正被外資拋售，反而突顯蔡政府吹捧本土軍工股的不尋常。

美國商務部長雷蒙多一再唱危台灣投資環境，喊話降低對台依賴，加速在美建立供應鏈，日前來台的眾院外交委員會主席麥考爾，返美後鼓吹儘快移走台灣的半導體共應鏈，否則來不及。就算蔡政府把軍工股捧上天，也不抵美國看衰台灣造成的危機感。

新加坡前駐聯合國大使馬凱碩指出，美中爆發熱戰可能性不高，但台海局勢近來緊張，可能會有「小例外」。他認為台灣領導人沒有確實告訴民眾「局勢會有多危險」。其實，蔡政府不僅沒有誠實告知人民兩岸開戰的風險，還利用軍火生意美化軍備競賽，聲稱是國防佈局。

諷刺的是，美國認為台灣不安全，急著移走半導體供應鏈，軍火商會安心下訂單嗎？美國多次兵推發現，一旦台海開戰無法軍援台灣，有意在台設置東亞彈藥庫，也許軍火商直接在台找代工更具效益。矽盾換彈藥庫，蔡政府真會打算盤，這回又超前部署拿人命炒股。

美國 半導體 台海 黃重諺

延伸閱讀

馬英九赴希臘稱謂遭變被酸 藍委嗆綠：成為中共同路人

黃重諺稱美軍火商訪台帶軍工股漲 藍委：勿引發誤解

日經：兩岸緊張局勢升溫 商業合約出現台海風險條款

國民黨團為護海公投發聲 批蔡政府切斷人民聲帶

相關新聞

【重磅快評】台海兵凶有商機 蔡政府熱炒軍工股備戰

總統府副秘書長黃重諺受訪表示，美國軍火商代表團5月初訪台，與其說是推銷，更像是來訪商，過去兩周，國內軍工產業股票，突然都...

國軍授勳暨授階典禮 蔡總統：讓中華民國國軍更精實

蔡英文總統今天上午主持國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮，頒授勳章表彰參謀總長陳寶餘及國防部軍備副部長王信龍，感謝他們任內對...

國防部：偵獲共機逾越中線及侵擾西南空域5架次

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機12架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域5架次）、共艦...

廣角鏡／金門軍方悍馬車失火

金門一輛軍方悍馬車昨天下午在銷毀未爆彈任務後，載彈藥殘屑返回部隊，行經烈嶼鄉八青路後方車斗失火，隨即波及整輛車，車長發現...

金防部悍馬車斗不明原因起火 軍方專案小組調查

一輛執行完未爆彈銷毀任務的金防部軍用悍馬車今天在回營區途中，後車斗不明原因起火，消防局出動6車13人10分鐘內撲滅，幸無...

影／金門軍方悍馬車自燃民眾目睹超驚恐 驚險瞬間曝光

一輛軍方悍馬車今天下午2點多在處理完未爆彈的銷毀任務後，載著彈藥殘屑要返回部隊，行經烈嶼鄉八青路往南塘方向，後方車斗的彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦