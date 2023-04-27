【重磅快評】台海兵凶有商機 蔡政府熱炒軍工股備戰

總統府副秘書長黃重諺受訪表示，美國軍火商代表團5月初訪台，與其說是推銷，更像是來訪商，過去兩周，國內軍工產業股票，突然都拉上來。總統府不愧是股市指揮所，台海兵凶戰危喊進軍工股。黃重諺是總統國安團隊要角，所言不假，台北股市收盤後，軍工股紅吱吱，還有幾支漲停板。

民進黨很會喪事喜辦，疫情時擋民間採購疫苗，犧牲人命為高端護盤。如今，台灣被美國要求積極備戰，自願役招募不及所需，便叫高中生、警察學打仗，人心不安，外資連續賣超，高官出面挺軍工股，有如麻痺人心。

俄烏戰爭及美中貿易戰確實炒熱全球軍火市場，台灣軍工股去年成為人氣題材，但終究是拼湊出的故事，只有少數業者拿到國防部和美國軍火商的零組件訂單。直到今年，解放軍完成東西夾擊，軍工股爆紅，多數被點名業者根本沒有實際營收，只要產品能扯上關係，就能引資炒作。例如某馬桶業者，只因有抗彈陶瓷產品，就從傳產業者搖身軍工股，說不出有多少國防部訂單，主要獲利仍是來自處分土地。

值得注意的是，真正攸關國際軍工產業的是半導體供應鏈，此刻卻正被外資拋售，反而突顯蔡政府吹捧本土軍工股的不尋常。

美國商務部長雷蒙多一再唱危台灣投資環境，喊話降低對台依賴，加速在美建立供應鏈，日前來台的眾院外交委員會主席麥考爾，返美後鼓吹儘快移走台灣的半導體共應鏈，否則來不及。就算蔡政府把軍工股捧上天，也不抵美國看衰台灣造成的危機感。

新加坡前駐聯合國大使馬凱碩指出，美中爆發熱戰可能性不高，但台海局勢近來緊張，可能會有「小例外」。他認為台灣領導人沒有確實告訴民眾「局勢會有多危險」。其實，蔡政府不僅沒有誠實告知人民兩岸開戰的風險，還利用軍火生意美化軍備競賽，聲稱是國防佈局。

諷刺的是，美國認為台灣不安全，急著移走半導體供應鏈，軍火商會安心下訂單嗎？美國多次兵推發現，一旦台海開戰無法軍援台灣，有意在台設置東亞彈藥庫，也許軍火商直接在台找代工更具效益。矽盾換彈藥庫，蔡政府真會打算盤，這回又超前部署拿人命炒股。