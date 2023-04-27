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國軍授勳暨授階典禮 蔡總統：讓中華民國國軍更精實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午主持國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮，頒授勳章表彰參謀總長陳寶餘（右排左一）及國防部軍備副部長王信龍（右排左二），感謝他們任內對於保衛國家的付出，並授階新任陸軍司令鍾樹明（右排右二）及海軍司令唐華（右排右一）。圖／取自總統府直播
蔡英文總統今天上午主持國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮，頒授勳章表彰參謀總長陳寶餘（右排左一）及國防部軍備副部長王信龍（右排左二），感謝他們任內對於保衛國家的付出，並授階新任陸軍司令鍾樹明（右排右二）及海軍司令唐華（右排右一）。圖／取自總統府直播

蔡英文總統今天上午主持國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮，頒授勳章表彰參謀總長陳寶餘及國防部軍備副部長王信龍，感謝他們任內對於保衛國家的付出，並授階新任陸軍司令鍾樹明上將及海軍司令唐華上將。蔡總統期許持續強化各項訓練，加強不對稱戰力發展，讓中華民國國軍更精實，確保國家安全及區域的和平穩定。

蔡總統表示，陳寶餘投身軍旅超過40年，擁有專業的素養以及豐富的經驗，在總長任內積極推動國軍整體防衛構想、兵力整建規畫，在強化聯合作戰演訓機制以及提升後備動員戰力上，也都注入了許多心力，特別頒授「二等寶鼎勳章」，來表彰卓越貢獻。

蔡總統指出，王信龍從上任以來為國防改革盡心盡力，尤其近年，王副部長推動國防軍備發展、醫療防疫、法制事務，以及興安專案等重大改革，讓國軍更加精實，特別頒授「一等雲麾勳章」，來表彰王信龍傑出成就，也期許王副部長未來繼續為國防事務提供建言。

蔡總統也恭喜鍾樹明上將和唐華上將晉任，分別接任陸軍司令和海軍司令。蔡總統指出，鍾樹明上將過去在陸軍副司令任內，努力強化各項戰備整備工作，也承接首梯新式14天教召的接訓任務；未來，期待鍾樹明繼續發揮所長，帶領陸軍打造更堅實的防衛體系。唐華擔任過國防大學副校長、海軍副司令及副總長等要職，也參與國艦國造案等要務，是海軍的優秀幹部，未來，期待唐持續帶領海軍弟兄姊妹，在第一線守護國家安全。

總統進一步表示，過去幾年來，在大家的努力之下，我們的國防改革持續累積成果。接下來要繼續強化各項訓練，加強不對稱戰力的發展，讓中華民國國軍更加精實，來確保國家安全以及區域的和平穩定。

國軍 海軍 陸軍

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