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國安局三個管道掌握共軍無人機動態

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交國防委員會上午聽取蔡明彥以「中共複合式威脅對我國家安全之影響」為題進行專案報告。民進黨立委何志偉（左）質詢關切共軍無偵八無人機穿越我上空的訊息。圖／取自國會頻道直播
立法院外交國防委員會上午聽取蔡明彥以「中共複合式威脅對我國家安全之影響」為題進行專案報告。民進黨立委何志偉（左）質詢關切共軍無偵八無人機穿越我上空的訊息。圖／取自國會頻道直播

國安局長蔡明彥今天表示，我方對中共無人機發展十分關注，可透過衛照、電偵、雷情掌握相關動態。

立法院外交國防委員會上午聽取國安局報告中共複合式威脅對我國家安全之影響。民進黨立委何志偉指出，媒體披露共軍無偵八超音速無人機自上海出發，以轟六載運自高空釋放，速度可達音速三倍，從事偵察任務，曾穿越台灣上空，我方有無辦法偵測攔截，無偵八未來是否武裝化。

蔡明彥說，我方對中共無人機發展十分關注，可透過衛照、電偵、雷情來掌握相關動態。這方面主管機關還是在國防部，國安局是國家情報機關，會針對各種無人機型號，可能的性能諸元分析，與國防部進行情報分享，讓國防部在應處無人機威脅，有完整圖像處理。

立委關切我與盟國電偵反制進度可否透露，蔡明彥說，有相關合作反制，因機敏不便說明，他表示，就國防部而言，有共軍機艦相關活動有越過台海中線，國防部會即時發布相關資訊，讓民眾了解政府國防部門對台情勢的掌握。國防部曾向立法院報告，共軍機艦若進入我12浬領空或領海，將啟動防衛機制，行使我們的自衛權。

國防部 國安局 共軍 無人機

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