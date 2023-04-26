警察擴編擬受軍訓 盧秀燕反對 江啟臣也說不要多頭馬車
有立委指出，保二擴編受軍訓，等於成立「第二陸軍」。立委江啟臣今指出，戰時有戰時的安排，應避免多頭馬車，各自將本職學能做好，就是最好防備；台中市長盧秀燕也表示「反對」，認為警方已負起治安重責，不應加重他們工作，中央可能得再多聆聽社會大眾意見。
國民黨立委游毓蘭日前指出，警政署為提升平戰轉換能力，打算自5月22日起，以4周時間培訓戰術師資種子教官；課程內容包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥及城鎮限制空間戰鬥等；種子教官受訓完畢後，還要調訓10個梯次，總共5500人。
台中國際足球休閒園區今動工，市長盧秀燕主持典禮，立委江啟臣、楊瓊瓔出席。江啟臣在受訪時表示，軍警消各司其職，將本質學能做到最好是最基本的，戰時有戰時安排，甚麼工作、做甚麼服務，這是本分，法律清楚規範，各行各業戰時應做甚麼，平時應做甚麼，軍、警如何安排，並非多頭馬車，屆時責任難釐清，也不利工作執行。
江啟臣也提到，他一再要求國防部、內政部，考量如何落實民防，並非國防戰力不足，就「挖東牆、補西牆」，大家有各自職責，將本職學能發揮到最大，訓練做到最好，就是最好的防備。
盧秀燕反對此事，她說，警察就是警察，負責治安跟公安；軍人則負責軍事部分，若警、軍混成一家，不但民眾無法辨別，也會耽誤原來的工作；例如警察要負責公安、治安，還要上戰場，恐怕不是一個分工的好方法。
盧秀燕認為，中央可能要再多聆聽社會大眾意見，目前已有職業軍人保家衛國，國內治安、公安則由警察負起重責，所以不要再加重他們工作，否則可能會影響治安。
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