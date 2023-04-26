警察擴編第二陸軍引反彈 立委批：不只缺兵還會缺警

民進黨政府決議擴編保二總隊達4000人，還要接受軍事訓練，變身「第二陸軍」引發議論。立委馬文君說，現在基層警力不足，不時傳出基層警員過勞死，現在再搞「第二陸軍」，未來不只缺兵，還可能缺警，讓治安進一步惡化。

馬文君點出現在國防的問題，是陸軍徵募不順，國防部聲稱募兵狀況良好，如今紙包不住火，但陸軍出問題，就該解決陸軍的問題，把腦筋動到警察身上，這邏輯說得通嗎？莫非國防部已經「放棄治療」募兵，只能由警察權充。

而同一時間，空軍買新機，所以要擴編；海軍造新船，買魚叉，所以要擴編；陸軍要編成新訓旅，所以要擴編；憲兵要擴大衛戎任務，所以要擴編；警察補了陸軍，募兵根本的問題無解，兵力永遠都不夠。

她說，保二總隊「第二陸軍」消息一出，引發警員恐慌反彈，內政部長林右昌急忙澄清：沒有戰鬥任務，但只怕他自己說這話，也沒有把握。

馬文君說，台灣警力缺口，不下於兵力缺口，挖東牆，補西牆，會不會引發惡性循環，原本募兵不順，日後連募警都不順。基層警力都缺，不時傳出基層警員過勞死，不如優先充實基層警力，拯救基層警員過勞，改善日益惡化的治安問題。

另外，若發生戰爭，「第二陸軍」究竟是歸誰指揮？國防部？還是內政部？若是歸國防部管理，那要怎麼納編人力？若由內政部管理，又有誰能指揮警察遂行作戰任務？政府標新立異，不如務實一點，治安維護，才是警察本務。