協助保二軍事訓練 國防部：重點為兵器跟戰鬥教練

近期傳出政府研擬擴編保二總隊，並委由國防部進行軍事訓練，被解讀是要成為第二陸軍。國防部訓練次長室次長張俊志中將今天受訪表示，國軍跟警政署間多年來相關交流、協訓，互動良好，所有的訓練都依據任務的執行所具備的能力，相關訓練項目還在規畫，預計訓練重點為兵器跟戰鬥教練。

因應兩岸關係緊繃，傳政府研擬將保二總隊比照海巡署第二海軍模式，除擴編保二總隊員額，並要訓練5500名警力，培訓內容包括兵器教練、手榴彈投擲、小部隊戰鬥、近身戰技等，形同成為「第二陸軍」。行政院日前澄清，相關內容還在研擬，尚未定案。

國防部今天舉行漢光39演習演習相關說明，媒體詢問，國防部是否協助警政署保二總隊訓練計畫及項目，張俊志回應，國軍跟警政署間多年來相關交流、協訓，互動非常良好，也很正常，警政署依據要執行任務協請國軍進行相關訓練，重點為兵器跟戰鬥教練，相關訓練內容還在規劃。

國防部發言人孫立方表示，國防部配合相關部會需求，依照任務需求執行訓練工作，整體計畫還在規畫當中。