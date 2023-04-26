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萬安39號5月兵推、7月實兵演練　演習重點曝光

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇表示，，今年「漢光39號」演習分為5月電腦輔助指揮所演習及7月實兵演練2個階段實施。記者林縉明／攝影
國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇表示，，今年「漢光39號」演習分為5月電腦輔助指揮所演習及7月實兵演練2個階段實施。記者林縉明／攝影

國防部今天指出，今年漢光39號演習，分為5月電腦輔助指揮所演習，及7月實兵演練兩個階段實施，以國軍戰力現況，驗證三軍部隊平時戰訓整備、軍民整合及執行作戰計畫之能力，展現自我防衛及全民抗敵意志與決心。

漢光39號演習第一階段為電腦輔助指揮所演習，5月15日至19日實施，想定發展以現階段敵軍犯台各種可能行動，及年來擾台軍演態樣，作為想定發展基礎，藉近年圖上兵棋推演研討成果，借鏡俄烏戰事，在疫情趨緩下，運用聯合戰區層級模擬系統（JTLS）推演平台，實施五天四夜，連續24小時對抗演習。

第二階段實兵演練7月24日至28日實施，延續電腦輔助指揮所演習及平時作戰計畫演練，整合萬安、同心、自強及民安等全民防衛課目，在本外離島作戰現地，由統裁部設計想定發布狀況，設置假想敵，誘導三軍部隊實施五天四夜實兵、實裝、部分實彈對抗演練，找出缺點力求策進，提升三軍各級部隊執行作戰計畫能力。

國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇表示，演習分為五個重點，第一是精進戰力保存，驗證空中兵力分散部署、軍民用機場徵用，海上兵力機動與護航、地面部隊戰術部署、偽裝、掩蔽及後勤支援等措施，確保三軍戰力完整與安全。

第二，強化海上截擊與護航能力，整合岸置反艦武器、海上兵力及海巡艦艇等，在空中兵力與地面火力支援掩護下，對敵制海編隊與兩棲船團，實施重層打擊與飽和攻擊；對外主要航道，演練聯合反封鎖護航作戰，維護海上交通線安全，反制敵封鎖。

第三，提升國土防衛作戰效能，依敵三棲進犯場景，各作戰區重要海灘、港口或機場，整合常備、後備部隊及地方全民總力，演練灘岸火殲、反擊作戰、城鄉守備等國土防衛作戰，以建構全民防衛體系，強化國安韌性。

為驗證作戰計畫、民物力動員及軍民融合的全民防衛能力，將年度同心、自強、民安及萬安演習，納入演練規畫，整合地方警消及民防團隊與組織，執行後備部隊動員、臨戰訓練。民物力徵用，戰災搶救及防空疏散等，共同防護城鄉及關鍵基礎設施安全。

第四，堅韌後勤支援措施各類油彈重要軍品，物資整補，採前推部署，預置分屯方式，預屯部隊周邊戰術地區堅固建物，開設補給保修前支點及醫療站等，以迅速補給，降低輸運與整補風險，提升部隊作戰持續力。

第五，防疫措施，演習全程，參演官兵與動員召集部隊，遵照防疫指導，嚴守各項防疫措施，防範疫情感染，維護官兵身體健康，有助於部隊遂行戰訓任務。

萬安演習 國防部 疫情

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