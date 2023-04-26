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國安局說共軍對台軍事襲擾已固化

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥。圖／中央社
國安局長蔡明彥。圖／中央社

國家安全局送交立法院書面報告指出，中共為對台展現強勢維權，已固化對台軍事襲擾，針對中共對台軍事威脅，將持續強化與國防部等國安團隊，以及國際友方合作掌蒐共軍動態，強化戰略預警。

立法院外交國防委員會上午聽取國安局報告中共複合式威脅對我國家安全之影響。國安局報告指出，中共已固化對台軍事襲擾，展現強勢維權，共軍自2022年8月舉行環台軍演以來，持續運用艦機踰越中線、侵擾我防空識別區，對我進行軍事威懾，2023年4月再度實施聯合利劍演習，透過媒體頻密播送導彈及火砲部隊機動轉移、模擬發射等宣傳影片，渲染山東號航艦首度駛往西太平洋參與演習，塑造對台封控形勢，藉以對內交代，對台示警、對國際展現強勢維權姿態。

國安局表示，中共靈活變化灰色地帶侵擾手段，持續綜合運用無人機、空飄氣球、民兵漁船、抽砂船，結合網路散布爭訊擴大對台灰色地帶攻勢。今年4月5至7日實施台海聯合巡航巡查專項行動，藉海巡船踰越台海中線、宣稱伴航我國籍客輪等行動，謀結合認知作戰宣示對台管轄權，形塑台海內海化。

國安局 中共 台海

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