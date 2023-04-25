快訊

陳玉珍牽線！郭台銘現身藍委餐敘 還帶「這2人」出席

罕見晚間開鍘！三大嚴重缺失 泰山遭證交所重罰250萬元

花監前女管理員愛上男囚廁所尋歡 物品藏私密處替情郎偷渡物資

IDS原型艦9月「提前」下水 朝野立委27日實地考察

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國造潛艦施工所在的台船海昌廠區。記者劉學聖／攝影
國造潛艦施工所在的台船海昌廠區。記者劉學聖／攝影

立法院外交及國防委員會由民進黨籍召委蔡適應安排下，朝野立委明（27）日將以機密行程為由，南下考察台灣國際造船股份有限公司，據了解，將在國艦國造原型艦封殼前，進入台船海昌廠房，讓朝野立委見證艙內各項已就位的裝備，以因應今年9月建造單位安排所的「下水」儀式。但海軍司令部已向立法院正式報告，明（2024）年5月才是原型艦下水的節點，若通過戰術測試，2025年11月正式交艦，以品質安全為首要考量。

為9月讓原型艦亮相的下水儀式，國安單位近期密集安排國防安全研究院、學者以專案方式，進入台船建造潛艦的海昌廠房參觀，目睹施工實況，事後釋出工順利的利多消息。而要進廠房參觀，包括施作人員，都須經層層檢查。海軍司令部表示，參與潛艦國造人員，以先查後用原則，作業人員進入專案區域，均須簽署保密切結書並由海軍辦理安全查核通過後方可進出，各項專案文件不得任意攜出，亦不得與非專案人員討論專案有關內容，嚴防洩密情事肇生。

海軍司令部表示，國防部早於109年編成軍事安全總隊南部查核工作組，進駐高雄台船公司專案辦公室，運用機動性專案駐廠模式，執行安全查核與稽核任務，專責對廠商人員面訪及執行現地訪查與稽核工作，依約定期或不定期實施各項保密檢查。

海軍司令部表示，對「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」計畫期程為2019年至2025年，預算編列計新台幣493億6170萬9000元，籌獲一艘2500噸級國造柴電潛艦原型艦。全案自2019年5月與台船公司簽約後，當年完成「壓力殼船段試製」及「開工」，110年完成「岸測站整備」及「安龍」，111年度依計畫執行各船段建造及裝備安裝等作業，並完成「壓力殼船段組合」及「柴油引擎吊裝」等。

而原型艦目前將進入全艦「封殼」階段，規劃9月進行下水儀式。據了解，這項行程純屬讓潛艦「亮相」造勢，並非真正「下水」。海軍司令部說，此案依據合約規範，規劃今年度依序完成「封殼」及「豎桅」等節點，並於2024年5月完成「下水」，開始執行各項測試，待2025年11月完成後交艦，海軍將以品質安全為首要考量，依法依約完成履驗作業，建立符合防衛作戰需求的可恃制海戰力。

據了解，國造潛艦原型艦構型歷經多次修改，原型艦長度約在70公尺內，寬約8公尺左右，高約18公尺，採用Ｘ型尾舵設計，平衡翼配置在帆罩段的兩側，排水噸位約2500噸左右。

海軍司令部 潛艦 立法院

延伸閱讀

上海、杭州有可能建「世界首條超級高鐵」 時速1千公里

勤誠 今年有望先蹲後跳

澎湖南方四島國家公園下水需報備 玩家學者抱持正面態度

澎湖南方四島下水要報備 民團：無助於遊客安全

相關新聞

IDS原型艦9月「提前」下水 朝野立委27日實地考察

立法院外交及國防委員會由民進黨籍召委蔡適應安排下，朝野立委明（27）日將以機密行程為由，南下考察台灣國際造船股份有限公司...

國軍新一波人事 5月1日多位政戰將領異動

國軍5月1日將領異動，空軍作戰指揮部副指揮官由空軍少將董培倫接任，占中將缺。陸軍八軍團政戰主任樓偉傑少將轉任國防部...

陸軍飛訓官兵飲宴脫衣喧嘩 航特部：有違紀、會懲處檢討

有讀者爆料航空特戰司令部所屬飛行訓練指揮部有國軍弟兄在餐飲店飲酒作樂，酒後大聲喧嘩吵鬧，甚至有不雅脫序行為。航特部政戰主...

東山艦接近我東南海域 國防部監控11共艦台海周邊活動

國防部指出，統計自昨天4月24日上午6時起，至今天上午6時止，偵獲共機9架次，共艦11艘次，持續在台海周邊活動。根據空軍...

立委憂心 台灣將成美國預囤彈藥區域

國防部與美方協商建立區域緊急庫存彈藥的防衛需求，民眾黨立委邱臣遠今天指出，這讓外界憂心，這項磋商將使台灣淪為美方預囤彈藥...

我對美採購反裝甲飛彈 只收到發射車沒有飛彈

我國向美採購標槍、拖式2B反裝甲飛彈、肩射剌針防空飛彈的進度落後。去年底獲標槍飛彈發射器42套，今應獲得200枚飛彈，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦