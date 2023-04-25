IDS原型艦9月「提前」下水 朝野立委27日實地考察

立法院外交及國防委員會由民進黨籍召委蔡適應安排下，朝野立委明（27）日將以機密行程為由，南下考察台灣國際造船股份有限公司，據了解，將在國艦國造原型艦封殼前，進入台船海昌廠房，讓朝野立委見證艙內各項已就位的裝備，以因應今年9月建造單位安排所的「下水」儀式。但海軍司令部已向立法院正式報告，明（2024）年5月才是原型艦下水的節點，若通過戰術測試，2025年11月正式交艦，以品質安全為首要考量。

為9月讓原型艦亮相的下水儀式，國安單位近期密集安排國防安全研究院、學者以專案方式，進入台船建造潛艦的海昌廠房參觀，目睹施工實況，事後釋出工順利的利多消息。而要進廠房參觀，包括施作人員，都須經層層檢查。海軍司令部表示，參與潛艦國造人員，以先查後用原則，作業人員進入專案區域，均須簽署保密切結書並由海軍辦理安全查核通過後方可進出，各項專案文件不得任意攜出，亦不得與非專案人員討論專案有關內容，嚴防洩密情事肇生。

海軍司令部表示，國防部早於109年編成軍事安全總隊南部查核工作組，進駐高雄台船公司專案辦公室，運用機動性專案駐廠模式，執行安全查核與稽核任務，專責對廠商人員面訪及執行現地訪查與稽核工作，依約定期或不定期實施各項保密檢查。

海軍司令部表示，對「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」計畫期程為2019年至2025年，預算編列計新台幣493億6170萬9000元，籌獲一艘2500噸級國造柴電潛艦原型艦。全案自2019年5月與台船公司簽約後，當年完成「壓力殼船段試製」及「開工」，110年完成「岸測站整備」及「安龍」，111年度依計畫執行各船段建造及裝備安裝等作業，並完成「壓力殼船段組合」及「柴油引擎吊裝」等。

而原型艦目前將進入全艦「封殼」階段，規劃9月進行下水儀式。據了解，這項行程純屬讓潛艦「亮相」造勢，並非真正「下水」。海軍司令部說，此案依據合約規範，規劃今年度依序完成「封殼」及「豎桅」等節點，並於2024年5月完成「下水」，開始執行各項測試，待2025年11月完成後交艦，海軍將以品質安全為首要考量，依法依約完成履驗作業，建立符合防衛作戰需求的可恃制海戰力。

據了解，國造潛艦原型艦構型歷經多次修改，原型艦長度約在70公尺內，寬約8公尺左右，高約18公尺，採用Ｘ型尾舵設計，平衡翼配置在帆罩段的兩側，排水噸位約2500噸左右。