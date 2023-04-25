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國安局：大陸對台貿易調查可能延至明年二合一大選前

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥。圖／中央社
國安局長蔡明彥。圖／中央社

國家安全局送交立法院中共複合式威脅對我國家安全之影響書面報告，報告指出，中共近期對我啟動貿易調查，可能將調查期間延長至明年我二合一大選前，影響我選民意向，製造內部矛盾，以利其主導兩岸議題發展走向。

國安局表示，中共複合式威脅態樣，包括運用環台軍演對我施加軍事威懾，靈活變化灰色地帶侵擾手段，加大操作爭議訊息，意圖擾亂內部和諧，包括營造台海瀕戰氣氛，挑起美國棄台輿論，以拉壓兩手推促兩岸融合，布建兩岸交流，拓展對台工作渠道，啟動貿易調查進行介入選舉操作。

國安局說，去年以來，中共多次片面無預警對我實施商品禁運，迄今僅恢復少數品項輸陸，企圖運用先卡住，再施惠策略，分化台灣內部。今年4月蔡總統出訪，中共宣布對台展開貿易壁壘調查，涉及農業、五礦化工、紡織等2455項產品，調查期間自4月12日至10月12日，最長可至明年1月12日選舉前夕，顯具介選意圖。

國安局表示，中共持續透由軍事威懾，認知作戰，經貿拉壓，網路駭侵等手法，對我複合威脅，導致我當前所面臨國安挑戰日增。國安局針對中共對台軍事威脅，持續強化與國防部等國安團隊，以及國際友方合作，掌蒐共軍動態，強化戰略預警；在認知作戰方面，加強掌握中共散布爭訊模式及策略作為，即時通報權責機關應處；在兩岸經貿方面，密注中共對台經濟脅迫作法，慎防中共利用疫後兩岸恢復交流契機，加大對台攻堅滲透。

中共 國安局

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