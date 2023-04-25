國軍新一波人事 5月1日多位政戰將領異動

國軍5月1日將領異動，空軍防空暨飛彈指揮部副指揮官由空軍少將董培倫接任，占中將缺。陸軍八軍團政戰主任樓偉傑少將轉任國防部文化宣教處處長，遺缺由陸勤部政戰主任王俊傑少將接任，原國防部文化宣教處長辜麗都調任陸勤部政戰主任。

陸軍5月1日異動人事，王俊傑調八軍團政戰主任、樓偉傑調國防部政戰局處長、辜麗都調陸勤部政戰主任、陸軍少將賀志豪調軍備局工產中心主任、陸軍少將黃建勝調軍備局工產處處長、陸軍少將林佳躍調司令部工兵處處長、陸軍上校葉昀輝調工兵訓練中心指揮官，占少將缺，陸軍上校郁智隆調陸軍601旅旅長，占少將缺。

樓偉傑曾任國防部文化宣教處長，過去擔任陸軍航特部主任時，曾經因為航特部屏東大聖西營區公共藝術招標書，以正面肯定語氣紀念日軍投毒氣彈殺害台灣原住民爭議事件，出面化解爭議。這次回任文教處長，一般認為他長於文宣與心戰業務，受到肯定。

空軍人事也有異動，空軍中將姜光華調空軍司令部政戰主任、空軍中將王德揚調教準部指揮官、空軍少將董培倫調空作部副指揮官，占中將缺；空軍少將鄧恩憐調空軍司令部副參謀長、空軍少將何振翔調空軍司令部處長、空軍少將莊敏典調五聯隊聯隊長、空軍上校覃紹傑調國防部戰情中心主任，占少將缺。