立委憂心 台灣將成美國預囤彈藥區域

國防部與美方協商建立區域緊急庫存彈藥的防衛需求，民眾黨立委邱臣遠今天指出，這讓外界憂心，這項磋商將使台灣淪為美方預囤彈藥區域。

邱臣遠說，國防部不願對國人說明存放的彈藥哪一類最多等問題，僅表示會持續與美方針對國軍可立即操作的彈種、運輸、物資轉接進行溝通，協商目的是為了建立區域緊急庫存的防衛需求，但這讓外界憂心，這項磋商是否將使台灣淪為美方預囤彈藥區域。

邱臣遠表示，台灣許多軍武備品的採購及取得，都必須和美方洽談，雙方溝通時間冗長，但大陸擾台動作頻頻，國軍是否做好準備，令人擔憂。

邱臣遠指出，國防部應針對未來可能儲放彈藥，定期檢測其有效期限，確保彈藥品質，避免軍備品過期浪費。國安及外交單位應積極與美方溝通，確保台灣軍事及資訊安全，查證雙方軍事活動與佈局協商等資訊，給予國人完整交代與說明。