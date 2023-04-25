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立委憂心 台灣將成美國預囤彈藥區域

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

國防部與美方協商建立區域緊急庫存彈藥的防衛需求，民眾黨立委邱臣遠今天指出，這讓外界憂心，這項磋商將使台灣淪為美方預囤彈藥區域。

邱臣遠說，國防部不願對國人說明存放的彈藥哪一類最多等問題，僅表示會持續與美方針對國軍可立即操作的彈種、運輸、物資轉接進行溝通，協商目的是為了建立區域緊急庫存的防衛需求，但這讓外界憂心，這項磋商是否將使台灣淪為美方預囤彈藥區域。

邱臣遠表示，台灣許多軍武備品的採購及取得，都必須和美方洽談，雙方溝通時間冗長，但大陸擾台動作頻頻，國軍是否做好準備，令人擔憂。

邱臣遠指出，國防部應針對未來可能儲放彈藥，定期檢測其有效期限，確保彈藥品質，避免軍備品過期浪費。國安及外交單位應積極與美方溝通，確保台灣軍事及資訊安全，查證雙方軍事活動與佈局協商等資訊，給予國人完整交代與說明。

台灣正與美方商談「國軍可立即操作之彈種」，學者認為，包括標槍、刺針、拖式飛彈、乃至愛國者、魚叉、空對空飛彈等大型精準彈藥，意指已在國軍作戰序列中，不需額外訓練就可操作的彈藥。圖為空射魚叉。 記者洪哲政／攝影
台灣正與美方商談「國軍可立即操作之彈種」，學者認為，包括標槍、刺針、拖式飛彈、乃至愛國者、魚叉、空對空飛彈等大型精準彈藥，意指已在國軍作戰序列中，不需額外訓練就可操作的彈藥。圖為空射魚叉。 記者洪哲政／攝影

邱臣遠 國防部 庫存

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