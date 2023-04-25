我對美採購反裝甲飛彈 只收到發射車沒有飛彈
我國向美採購標槍、拖式2B反裝甲飛彈、肩射剌針防空飛彈的進度落後。去年底獲標槍飛彈發射器42套，今應獲得200枚飛彈，但仍未收到。拖式2B已獲得若干悍馬發射車，但沒有飛彈，肩射剌針延後兩年。外傳美商來台研商在台生產軍備，陸軍表示，相關飛彈裝備都須在美國生產。
國民黨立委溫玉霞表示，標槍飛彈因俄烏戰爭造成供貨排擠，111年3月國防部表示400枚標槍飛彈及42套系統，111年一次全數運交，後經雙方協調，調整交貨期程數量，改為在112年、113年各運交200枚。由於俄烏戰爭並未消退，對於標槍飛彈需求未減輕，仍可能影響對我國供貨，交貨期程及數量是否生變，陸軍司令部應說明，外傳美方有意在台生產標槍飛彈，是否會有相關計畫，陸軍也應說明。
陸軍司令部指出，採購標槍飛彈案編列新台幣34億2726萬9000元，向美採購標槍射器42套，飛彈400枚，應在111年到113年分批交運，去年發射器42套，今年飛彈200枚，明年飛彈200枚。標槍發射器42套去年12月交運，飛彈已開始產製，依計畫節點管制，進度正常。人攜式短程防空飛彈114年獲得，現階段依計畫管制。
陸軍司令部表示，所有相關裝備均在美國生產，陸軍所需支援能量已納計畫整備，可滿足戰備實需。
據了解，我國採購拖式2B飛彈1700枚，改良式目標獲得系統100套，悍馬車100輛及附屬裝備等，目前僅收到若干輛發射車，沒有飛彈。
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