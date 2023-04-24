離我東南海域約120浬…共軍山東號航艦編隊逼近 國軍密切關注中

國防部今(24)日發出新聞稿表示，中共海軍山東號航艦編隊，現距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，硏判將經我東南部海域，國防部密切關注中。

國防部自21日起連續3日發布在東南海域近同方位、距離，發現艦載的直9反潛直升機，顯有艦群活動；按防衛省統合幕僚監部當天發布情資，山東艦自本月7日起，連17天有戰機和直升機起降，確認共約610次。

相應日方發布訊息，國防部今也發布情資。按情資推判，艦群已返航可能穿越巴士海峽。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊於西太平洋航訓，距離鵝鑾鼻東南方約120浬處，判將經我東南部海域。

國防部表示，過程中我海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控並適切應處。