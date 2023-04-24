陸一特役男納榮民案 初審保留待朝野協商

立法院外交國防委員會上午初審通過國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案，朝野立委所提服役三年義務役陸一特納入榮民服務範圍的新增條文保留，因退輔會反對，交朝野黨團協商。

立法院外交國防委員會審議國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案，針對朝野黨團提出將陸一特納入退輔會退除役官兵服務對象，退輔會表示反對，認為不符輔導條例輔導宗旨，政策涉及人數眾多難以掌握，在立委堅持下，條文保留，留待朝野協商，列席的退輔會副主委李文忠表示要另回報府院裁示。

今天外交國防委員會會議主席蔡適應表示，有關國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案各項提案，審查結果分為兩部分，修正草案第2條蔡適應、洪孟楷提案，陸一特納退除役官兵案，兩案保留，有關修正條文第2條條文提案，須經協商，併案審查前經黨團協商。

立委提案忽略陸一特役男之外，海軍、海軍陸戰隊、空軍的役男，都是三年役期，立委隻字不提，其中艦艇兵與陸戰隊士兵任務艱苦，可能更甚於陸一特役男。立委要將三年役期陸一特役男納入退輔會醫療補助，兩年役期陸二特役男，卻不納入，同樣是役男，卻有不同待遇。另外，立委版本提案宣稱陸一特有義務役軍官，這與實際兵役制度不吻合，台灣實施預官制度以來，沒有三年役期義務役預備軍官。

委員會初審順利通過條文，新增第5條之1，授權退輔會為促進退除役官兵穩定就業，得發給相關津貼。草案第32條大幅修改，退除役官兵如遭判處徒刑在執行中、因案羈押或受保安處分裁判的宣告，在特定處所執行中，其人身自由受剝奪或限制，或是通緝中。以及犯內亂、外患、貪污治罪條例之罪或刑法吸毒罪、殺人罪、強盜殺人罪、勒贖而擄人罪等，經判處徒刑確定，喪失權益。