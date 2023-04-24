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幻象戰機失事墬海監察院糾正空軍司令部
去年3月14日空軍單座幻象2000戰機在台東外海失事，飛行員黃重凱獲救，當時戰機發動機故障，請求20分鐘內落地，空軍相關氣象及各級管制單位未密切合作，導致飛機已逾留空時限，被迫彈跳棄機，監察院通過糾正國防部空軍司令部。
監委表示，幻象戰機機件故障，飛行員請求20分鐘內落地，但引導返降單位交接時，均未能依其故障時間向後遞減計時，轉知各級接管人員注意留空時限，地面管制進場人員亦未主動詢問時限，事後辯稱不知故障機有落地時限，監察院認為應深刻檢討，糾正國防部空軍司令部。
監察委員賴鼎銘、葉宜津、林文程調查發現，幻象機返降過程中，管制單位頻繁更換波道，增加飛行員負擔，與飛航管理程序規定有違。幻象機機件故障，屬緊急情況，飛行員未宣告緊急情況，讓管制單位依緊急程序處理，亦應檢討。
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