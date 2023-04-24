監委調查幻象戰機墜海案 扯出空軍航管離譜缺失

民國111年3月14日幻象戰機發動機故障失事，監院調查後糾正空軍司令部，空軍上午表示，尊重監察院所糾正違失事項。

台東志航基地正進行勇鷹高級教練機換裝，東部防空任務由幻象、經國號戰機輪訓進駐。機號2017幻象2000戰機，去年3月14日執行任務時墜海，飛行員黃重凱中校跳傘獲救。

監察委員調查後，發現氣象及各級管制單位未能密切合作，導致飛機因已逾留空時限而彈跳棄機，通過糾正空軍。

監委表示，幻象機在恆春外海執行任務，11時5分宣告發動機系故障，請求引導小航線優先返場，20分鐘內落地，志航基地地面管制進場人員未考量戰機故障，以其未達交接點遲不接管，縱使接管，要求其重按一般程序進場，導致戰機超過20分鐘時限，11時25分左右棄機彈跳落海，顯有違失。

空軍指出，對於監察院提出各項缺失，空軍均秉持坦然面對立場，已在事發後主動檢討，針對緊急情況應處及不合時宜法規實施修訂；未來除加強人員教育訓練，強化飛安管制作為，以提升及確保飛航安全。