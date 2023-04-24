台美磋商「區域緊急庫存」 陳建仁強調：備戰才能避戰
國防部日前表示，正針對台灣防衛需求，與美方磋商，針對台灣防衛需求建立「區域緊急庫存」。此事引學者憂心，恐增升兩岸緊張局勢。行政院長陳建仁今表示，此構想還在協商討論中，強調台灣要有自主防衛力量，「能戰才能止戰，備戰才能夠避戰」。
國防部日前指出，為台灣防衛需求建立「區域緊急庫存」，而非在台灣預囤彈藥，國防部持續與美方針對緊急定義、國軍可立即操作彈種、運輸、物資接轉時間等四項議題磋商中。但此事也引學者擔憂，此事勢必升高台海緊張，提議尋替代方案。
陳建仁今早赴台中西屯區，視察中市消防局特搜大隊西屯分隊改建規畫。聯訪時他提到，「區域緊急庫存」構想還在協商討論中，還是要強調，台灣要有自主防衛的力量；更重要的，需要維持區域的穩定與和平。
陳建仁說，台灣要加強自我防衛能力，堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬，也要加強國防的戰力。
「能戰才能止戰，備戰才能夠避戰」。陳建仁表示，加強防護能力，跟國際上理念相同的國家，共同來維持印太地區的和平穩定，是台灣要全力以赴的。所以一定要來使區域能夠和平，國民才能夠安心，才能讓這區域更有保障。
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