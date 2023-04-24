國防部：國軍新建彈庫 滿足自製及外購彈藥庫儲條件

國軍整建東山、湳湖兩大彈藥庫，新建具抗炸能立的精準彈藥新式彈庫。國防部表示，國軍近年新建彈庫，均能滿足自製及外購彈藥庫儲條件。

國軍大舉增整建彈庫，除天劍陸射型防空飛彈、萬劍飛彈，由中科院在各基地興建完成新式彈庫，也正在整建湳湖、東山等大型彈庫，新建抗炸型彈庫。東山分庫主要是支援南測中心的訓練彈藥。

國軍在台擁有龐大彈藥庫群，以台灣西部三個作戰區軍團地區彈庫，都包含有存放精準彈藥的彈藥庫。三軍彈藥庫，區分營區彈庫、地區彈庫。

營區彈庫囤儲營區內戰備部隊、近期部隊訓練所申請彈藥，數量有限、種類不多。其餘的彈藥，包含一般彈藥、精準彈藥，囤儲在地支部地區彈庫所轄彈藥分庫，包含海空軍飛彈、砲彈。另外，拖式、標槍反裝甲飛彈、雙聯裝剌針防空飛彈，各作戰區統一儲放天馬彈庫。

國軍委由中科院針對萬劍彈、劍二陸射型防空飛彈，在駐地內興建特種彈庫，以求械彈合一，立即取用，加速戰備。

國軍彈藥庫種類最大宗的，屬軍團地支部所屬廠庫。以陸軍八軍團第四作戰區為例，軍團四支部彈藥庫，共有五個彈藥分庫，東山分庫、旗山分庫、萊子坑分庫、左營分庫、台南分庫，這些分庫除了保管營區內眾多儲存庫房外，分別部署一個未爆彈處理小組。

第四作戰區轄內空軍台南基地、海軍左營軍區，囤儲空軍經國號戰機、海軍各類型艦艇所需通用彈藥與精準彈藥，這些彈藥庫的庫儲，雖屬海空軍專用，負責這些天劍、響尾蛇防空飛彈、魚叉、雄風反艦飛彈等空用、海用砲彈保管撥發作業，由八軍團第四地支部地區彈藥庫下轄左營彈藥分庫與台南彈藥分庫負責。