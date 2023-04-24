獨／北海岸弓三戰備偵巡首目擊 遭小綿羊搶車頭超驚險
空軍天弓三型防空飛彈車隊，日（廿）前利用深夜實施戰備偵巡，首度前進台北市內野戰陣地布防模擬接戰。清晨車隊沿台二線返回新北三芝駐地時，民眾目擊疾馳的飛彈車，途中在淡水竟被民眾騎乘的「小綿羊」摩托車驚險「搶車頭」，幸賴駕駛兵急煞點放避開，畫面驚險！
為強化首都防務，天弓三型防空飛彈已進駐淡水河口，取代已退役原鷹式防空飛彈任務，日前弓三車隊首度在台北、新北交界首度被目擊返回三芝駐地，證實弓三已進駐北海岸，與原固定陣地的天弓二型防空飛彈共同擔負北部空防任務。
對此，空軍司令部昨日表示，空軍兵力調整，均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規劃，確保國家安全。任何有關兵力部署與部隊任務的報導，空軍依例不予評論。
北海岸是天弓防空飛彈的「元老」陣地，天弓一型已退役，原由天弓二型擔負戰備。飛彈陣地採取射控區、射擊陣地分離，位於丘陵的大湖「天龍陣地」部署有長白相位陣列雷達，偵蒐距離涵蓋北台空域，指揮海際固定陣地的天弓二型防空飛彈接戰，搭配防區內「大片頭」固定陣地的雄二反艦飛彈，防區左側淡水、右側金山，原都部署有短程的鷹式防空飛彈。
據了解，鷹式飛彈已在今年全數除役，因應調整，愛國者三型防空飛彈重新進駐萬里，涵蓋金山防區與空軍富基達站空防任務，淡水河口則因軍媒披露已證實有天弓三型防空飛彈進駐；廿日飛彈車出營實施戰備偵巡，證實弓三已進駐北海岸三芝駐地，搭配弓二執行戰備。北台形成密集、長距的防空飛彈火網，衛戍中樞。
民眾目擊，三芝基地包括飛彈車、誘標車、舉彈車等廿餘輛車的天弓三型飛彈車隊，十九日駛出防區進入北市實施戰備偵巡部防，廿日上午沿台二線準備返回駐地時，車隊因上班車潮被「切開」，部分軍車被迫單獨行駛趕路。民眾攝下影片目擊，閃著紅藍警示燈的飛彈車在急駛間，竟有「小綿羊」摩托車貼近車輛左側前段，突然發動超車，由左至右竄至車前。影片可見，飛彈車因緊急閃避，車輛明顯出現煞車頓挫。摩托車揚長而去，成為軍車偵巡日常。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言