獨／北海岸弓三戰備偵巡首目擊 遭小綿羊搶車頭超驚險

空軍天弓三型防空飛彈車隊，日（廿）前利用深夜實施戰備偵巡，首度前進台北市內野戰陣地布防模擬接戰。清晨車隊沿台二線返回新北三芝駐地時，民眾目擊疾馳的飛彈車，途中在淡水竟被民眾騎乘的「小綿羊」摩托車驚險「搶車頭」，幸賴駕駛兵急煞點放避開，畫面驚險！

為強化首都防務，天弓三型防空飛彈已進駐淡水河口，取代已退役原鷹式防空飛彈任務，日前弓三車隊首度在台北、新北交界首度被目擊返回三芝駐地，證實弓三已進駐北海岸，與原固定陣地的天弓二型防空飛彈共同擔負北部空防任務。

對此，空軍司令部昨日表示，空軍兵力調整，均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規劃，確保國家安全。任何有關兵力部署與部隊任務的報導，空軍依例不予評論。

北海岸是天弓防空飛彈的「元老」陣地，天弓一型已退役，原由天弓二型擔負戰備。飛彈陣地採取射控區、射擊陣地分離，位於丘陵的大湖「天龍陣地」部署有長白相位陣列雷達，偵蒐距離涵蓋北台空域，指揮海際固定陣地的天弓二型防空飛彈接戰，搭配防區內「大片頭」固定陣地的雄二反艦飛彈，防區左側淡水、右側金山，原都部署有短程的鷹式防空飛彈。

據了解，鷹式飛彈已在今年全數除役，因應調整，愛國者三型防空飛彈重新進駐萬里，涵蓋金山防區與空軍富基達站空防任務，淡水河口則因軍媒披露已證實有天弓三型防空飛彈進駐；廿日飛彈車出營實施戰備偵巡，證實弓三已進駐北海岸三芝駐地，搭配弓二執行戰備。北台形成密集、長距的防空飛彈火網，衛戍中樞。