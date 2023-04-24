天弓飛彈車 被小綿羊「搶車頭」

空軍天弓三型防空飛彈車隊，日前利用深夜實施戰備偵巡，首度前進台北市內野戰陣地模擬接戰。清晨車隊沿台二線返回新北三芝駐地時，民眾目擊疾馳的飛彈車，途中在淡水竟被民眾騎乘的「小綿羊」摩托車驚險「搶車頭」，幸賴駕駛兵急煞點放避開。影片可見，飛彈車因緊急閃避，明顯出現煞車頓挫，畫面驚險。

為強化首都防務，天弓三型防空飛彈已進駐淡水河口，取代已退役原鷹式防空飛彈任務，日前弓三車隊首度在台北、新北交界被目擊返回三芝駐地，證實弓三已進駐北海岸，與原固定陣地的天弓二型防空飛彈共同擔負北部空防任務。

空軍司令部昨天表示，空軍兵力調整，均依敵情威脅及防衛作戰需求完整周密規畫，確保國家安全；任何有關兵力部署與部隊任務的報導，空軍依例不予評論。

北海岸是天弓防空飛彈的「元老」陣地。據了解，鷹式飛彈已在今年全數除役，因應調整，愛國者三型防空飛彈重新進駐萬里，涵蓋金山防區與空軍富基雷達站空防任務，淡水河口已證實有天弓三型防空飛彈進駐；廿日飛彈車出營實施戰備偵巡，證實弓三已進駐北海岸三芝駐地，搭配弓二執行戰備，衛戍中樞。

國軍戰甲車演訓上路頻繁，事故漸增，立委曾建議修訂「道路交通安全規則」，將演習軍車納入優先路權車種，成為道路上應予禮讓的車種對象；但至今未修正。