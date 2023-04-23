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客家人鍾樹明後發先至接陸軍司令 有深意非偶然
陸軍副司令鍾樹明5月1日升任陸軍司令，他是屏東客家人，從戰爭學院畢業後，同學回部隊都占上校缺，惟獨他是中校科長，他還是同班最後一位晉升少將，卻是後發先至，接任陸軍司令，讓人嘖嘖稱奇。
鍾樹明被發布為陸軍司令後，退伍軍人社團有人指稱他是屏東內埔之光，隨即有人稱4月3日高樹國中同學會，鍾樹明兄長鍾樹華曾出席，證明鍾樹明是高樹人，屏東縣長周春米曾致贈賀聯。
陸軍解釋鍾樹明出身屏東，但是哪個鄉鎮不便說明。顯示鍾樹明作風低調，並非傳聞。
鍾樹明陸軍官校75年班，嚴肅，木訥，寡言，他在晉升上校前，軍中默默無聞。他與前政戰局主任黃開森是陸軍戰院同學，黃開森擔任陸軍司令部主任到國防大學向學官講話時，多次提及鍾樹明，要師生以他為榜樣。鍾樹明戰院畢業後，許多現階上校派重要軍職，現階中校占上校缺，鍾僅出任小金門中校作戰科長，許多人為他抱不平，但鍾不以為意，當時令人印象深刻。
鍾樹明是同一期班將領中，最晚晉升少將，鍾樹明2014年接手同學羅德民出任陸軍關渡指揮部指揮官，他的同學羅德民、楊海明，都已經是八軍團、六軍團參謀長，發展得比鍾樹明快。2015年，鍾樹明接任聯三聯戰處長，當時聯三次長周皓瑜，國防部長高廣圻，從此他開始嶄露頭角，一直到參謀總長由陸軍嚴德發出任後，開始重用鍾樹明。
鍾樹明受到民進黨賞識，2019年發生總統府走私香菸案，臨危受命接任總統府侍衛長，隨後接任陸軍六軍團指揮官，這次獲拔擢擔任陸軍司令，並非偶然。
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