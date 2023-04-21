國防部除檢討待遇 立委：也需認知各項吸引人才的重要因素

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，呼籲政府善用國防預算，落實國防自主，「備戰」要有方法，「能戰」也要規劃。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿認為，國防部除了檢討待遇，也須認知，軍事教育、培訓體系、軍人社會形象與地位也是吸引人才的重要因素。

張其祿說，戰備人力分為志願役、義務役和後備役；志願役是國防第一線，如今少子化，軍校生招募不易。義務役是台灣國防第二道防線，役期延長只是第一步，「戰爭型態多元，義務役有效且實質的訓練才是重點。」

張其祿表示，後備役是國防最後一線，對於具有特定專長的退伍或技術人員，教召必須著重強化不同領域的專長訓練；訓練必須符合現代戰爭需求且到位，唯有三道防線穩固，才能滿足台灣國防需求。

張其祿直言，中共對台灣戰爭威脅越趨多元，傳統軍事訓練與因應新型戰爭的應變能力都須與時俱進，例如不斷呼籲的「金融萬安演習」、加強網路安全體系等作為，金管會、數發部等相關部會應定期演練。

張其祿表示，政府也應設法提升民眾應急意識和應對能力，讓人民能夠在戰爭第一擊發生時，盡量自救與互助。張其祿認為，台灣國防預算占GDP非常少，有必要考量提高國防預算。

張其祿認為「錢要用在刀口上」，台灣國防預算占GDP非常少，有必要考量提高國防預算。近年來台灣國防「工合計畫」成效不佳；未能引進關鍵技術。需好好檢討。

張其祿表示，國防部向外購買武器，也須確實將關鍵技術引進台灣，有效厚植國防產業，讓台灣在軍事投資案不再當冤大頭，實現真正的國防自主，增進長遠發展可能性。

民眾黨團呼籲，台灣應積極自主研發或聯合生產軍備，發展本土國防產業，同時拉160萬家中小企業一把，培養「護國群山」做為「經濟盾牌」。