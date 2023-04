民眾黨團指「戰備需有方 能戰要規劃」 提升台灣戰備力

美國眾院中國問題特別委員會日前舉行兵推,模擬中國大陸武力犯台,結果顯示衝突開始後,美國將無法再補給台灣。主席蓋拉格表示,兵推顯示有必要讓台灣全副武裝。「有必要讓台灣全副武裝」美國人講得一付理直氣壯,卻忽略了關鍵。 聯合報數位版資深記者高凌雲研究美國杜克大學有關台灣安全情勢的民調,這份民調反映出台灣人的矛盾情緒。根本是莎士比亞筆下哈姆雷特王子的獨白「to be, or not to be」,是生存?還是毀滅?直白地說,從民調可看出台灣民眾對於抵抗共軍態度消極,也不相信國軍的能力,與民進黨政府積極備戰的態度,大相逕庭。

2023-04-21 12:12