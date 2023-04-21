民眾黨團指「戰備需有方 能戰要規劃」 提升台灣戰備力

民眾黨團今天舉行記者會，指國軍兵源、訓練量能、裝備缺乏等問題待解決，否則將嚴重影響台灣國防實力，呼籲政府有效運用國防預算、落實國防自主、厚植本土產業，才能提升台灣戰備能力，達到備戰、能戰的國防實力。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，今年國防預算大幅增加，預算應用應達到最大效益，台灣軍備長期倚賴美國，但美方受烏俄戰爭衝擊，已嚴重擠壓190億美元軍武項目，對台延遲交貨；凸顯台灣自主研發或聯合生產的重要性，國防預算應聚焦於技術升級，並提升聯合生產執行率。

邱臣遠認為，無人機是未來軍事活動的新趨勢，台灣應爭取更多技術層面的合作，補足國內軍備製造短處，提升軍備採購協議中「工業合作」與「聯合生產」的實際執行率。

邱臣遠指出，台灣軍事採購投資計畫案105年實際執行率不達4成，110年期滿的「長程預警雷達」案憑空消失，政府應盤點執行中、已結案、洽談中的工業合作案進度；對於已結案的協議，也應回顧是否按協議履行，或被軍方刻意掩蓋，最重要的是，未來洽談中的工業合作，應按步落實，逐年檢討。

邱臣遠認為，要從經濟面形成「經濟盾牌」，首先要發展一定的經濟量體，在兩岸與國際產業鏈、供應鏈中發揮影響力，讓中國不敢妄動，護國「神山」應擴張到護國「群山」，包括160萬家中小企業等，都是台灣經濟力的延伸。