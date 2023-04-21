明年義務役期延長「還有1明顯改變」 郭正亮斷言：我跟你保證

傳出美印太司令部派遣200名現役教官駐台，且多數進駐陸軍新訓中心及後備旅，協助明（2024）年1月1日起實施的1年義務役訓練。對此，前立委郭正亮表示，明年要去當兵的義務役，我跟你保證，你得到的訓練一定是很紮實的。

「歷史真是巧合，當時也是派200人！」郭正亮昨（20）日在節目《亮劍台灣》中提到，烏克蘭從2014年到2022年爆發俄烏戰爭，北約的訓練官已經訓練8年了，「我們台灣才剛要開始，而且首先可能是針對義務役，所以明年要去當兵的義務役，我跟你保證，你得到的訓練一定是很紮實的」。郭正亮透露自己曾經是海軍陸戰隊，「海軍陸戰隊受訓就已經比陸軍嚴格了，可是美國的訓練是很紮實的，你到時候就知道了」。

郭正亮指出如果明年1月初就要去當兵，依照法律要提前1個多月收到兵單，所以今年11月就應該收到徵兵令，「不過我真的嚴重懷疑，民進黨會故意拖時程，因為怕會影響賴清德的選舉」。郭正亮表示從明年元旦1月1日開始，就要啟動義務役延役至1年，那兵單應該11月就要寄出，「我們要不要來打賭？我認為民進黨政府今年11月、12月不會寄出兵單，會在明年1月13日投完票之後再寄兵單」。

郭正亮猜測第一梯次搞不好會從2月多才開始，「從這裡就看出，民進黨為了選舉什麼事都可以妥協，不然你來看看，看今年11月會不會收到兵單？」郭正亮再次強調兵單是今年11月就要寄出，而且第一梯次應該會有2萬多人，「到時候就要來考核一下，這些延長義務役為1年的，會接受到怎麼樣的訓練，因為美國教官來了」。最後，郭正亮強調教召也一樣，因為教召要延長為2個禮拜，所以可能也會有比較紮實的訓練。