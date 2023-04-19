今年3萬2000名役男滯徵 國防部挪志願役入伍訓量支應

我國明年將恢復義務役徵集，但今年的軍事訓練役男仍面臨滯徵，高達3萬2000人在等當兵。國防部表示，將調整志願役入伍訓接訓方式，增加軍事訓練役梯次訓量。

經內政部役政署提供待徵役男資料，今年2月滯徵的軍事訓練役男，高達計3萬2000人，另計畫徵集7萬4800人，合計10萬6800人。

國防部表示，經調整新訓流路，縮短接訓梯間為2週、入伍完訓全數撥發部隊後，國軍年度新兵接訓容量達11萬餘人，可滿足役男入營需求。

國防部表示，為避免因疫情影響造成計畫流路訓量浪費，國防部已邀集內政部訂定配套作法，以每營610至630員彈性修調徵集計畫表，扣除快篩陽性、染疫等行政耗損後，以每個營600員入營人數，可結合計畫接訓容量，避免新訓接訓容量閒置、浪費。

國防部說，志願役班隊入伍訓練將以陸軍步兵104、302及117旅接訓為主，並以營為單位接訓，若實際接訓人數少於計畫接訓容量，將造成訓量浪費；國防部已指導陸軍調整採連為單位接訓，增加軍事訓練役梯次訓量。