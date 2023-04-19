台灣又採購美魚叉飛彈 立委馬文君點出四大不合理

又是魚叉飛彈！立委馬文君表示，台灣3年前採購100套艦載型魚叉飛彈，不僅美方遲未交貨，甚至排擠國產飛彈預算，導致雄二等三型飛彈系統遭延遲，現在美方又與台灣簽約採購400枚陸基型魚叉飛彈，直言四大不合理，尤其魚叉到貨遙遙無期，對台灣國防遠水救不了近火。

馬文君說，魚叉飛彈軍購案可說打從3年前建案開始，就爭議不斷。第一個不合理，就是被迫購買。2020年8月駐美代表蕭美琴到任，就宣布向美國採購魚叉飛彈。

國防部明知魚叉飛彈不論射程、速度與殺傷力，都與服役多年、性能穩定的雄風二型、三型飛彈類似，甚至略遜，還是只能端出一套說詞，以「戰備急需」、「雄風飛彈生產能量有限」，強行編列預算並通過。

而彭博新聞昨天報導，美台商會會長韓儒伯表示，美國海軍航空系統司令部將代表台灣與波音公司簽下合約，繼先前艦載型魚叉飛彈後，又採購400枚陸基型魚叉飛彈，完成美國國會2020年就已批准的軍售案。

馬文君說，第二個不合理，是排擠預算。艦載型魚叉飛彈採購通過總預算高達886億元，立刻造成預算排擠，換裝中的機動型雄二反艦飛彈、天弓三型防空飛彈、天劍二型陸射系統，都被推遲延後。海軍機動飛彈車預算緊縮7億元，國產反艦飛彈系統預算被延後，陸軍新型野戰防空武器系統被減列5億元。空軍天弓三型防空飛彈，更被延遲了25億元。

第三個不合理，是延宕交貨。蔡政府當初說非買魚叉飛彈的理由，是因為2025年，最遲2027年就有「戰備急需」，美方卻推遲交貨。原本5年計畫被拖延到10年，根本自己打臉。

馬文君說，第四個不合理最離譜，台灣花錢買了什麼魚叉飛彈？竟然型號成謎。國防部當初報告，載明向美國採購的是射程400公里的「增程型」魚叉飛彈，結果美國國防安全合作局（DSCA）公布的卻是傳統彈種，軍方被質疑，又聲稱是所謂「改良升級型」。透露魚叉飛彈軍售案處處不合理。

馬文君認為，蔡英文政府炒作魚叉飛彈，當作大內宣題材，但是起碼就有四大不合理，何況到貨依舊遙遙無期，面對台海情勢緊張，恐怕遠水救不了近火。