綠委指蔡總統軍事布局特色 年輕化國際化強化海空整合

民進黨立委王定宇今天表示，蔡英文總統昨天發布軍中重大的人事案，從參謀總長、陸軍司令、海軍司令到軍備副部長都有調動，呈現蔡總統在軍事布局的年輕化與國際化，以及未來在海空軍的整合往前更邁進一步。

參謀總長陳寶餘上將月底即將卸任，國防部昨天發布新聞稿說明，奉蔡英文總統核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任，國防部上將軍備副部長則由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任。

王定宇今天受訪時表示，蔡總統昨天以三軍統帥的身份，發布軍中重大的人事案，從參謀總長、陸軍司令、海軍司令到軍備副部長都有調動，除了符合軍中的軍種輪調、人事順暢與新陳代謝，更呈現對台灣國防的布局。

王定宇指出，第一個是年輕化，從新任的參謀總長、陸軍司令到海軍司令，新任的人選都是所謂的五年級；第二個則是國際化，因為這些將領都有跟國際，特別是跟美國對接的經驗跟能力。

王定宇說，過去這幾年間，台灣跟美國之間不管在軍備或者軍事訓練，甚至是相關計畫的執行，其實都有豐富的經驗，而這些將領現在都擔任重要的領導骨幹，所以這是台灣在軍事力量國際化非常重要的一個佈局。

王定宇也說，這次的人事布局看得出來是「海空整合往前邁進一步」，尤其台灣面對中國的威脅，同時有來自海面跟空中的威脅，因此從參謀總長到各軍種的布局，看得出來是台灣的陸海空整合，特別要提高海空實力。

王定宇表示，未來幾年不管是新接的裝備，包括魚叉飛彈或者自製潛艦，甚至是美方要提供台灣的相關裝備，以及台美共同研製的武器系統，其實海空軍都各自佔據非常重要的比重。

王定宇認為，蔡總統這次的重要軍事人事布局，其實就是展現年輕化與國際化，以及整合海空軍因應中國的威脅，而這三個力量也讓台灣更有效率地融入到區域民主陣營的防禦體系裡面。

王定宇指出，從韓國、日本、台灣一路到菲律賓，再加上美軍在印太地區的布局，這個綿密的網絡可以確保區域的和平穩定，更是避免中國的軍事力量窮兵黷武地外擴，為台灣的安全穩定跟發展奠定更好的基礎與基石。