影／海軍陸戰隊AAV-7突擊車台東搶灘成功 畫面曝光！

國軍「漢光39號」演習7月登場，海軍陸戰隊今暖身操演，首度模擬共軍從台東的「紅色海灘」知本海灘登陸搶灘，並由戍守台東的第二作戰區執行灘岸殲敵的任務兵推。由於海象條件佳，3輛AAV7兩棲突擊車順利搶灘登陸成功。

今凌晨台東知本外海停泊1艘並載著3輛AAV7兩棲突擊車的中和級戰車登陸艦，清晨海軍陸戰隊就在知本灘岸架設紅色導標；由於第一次看到有軍方大型船艦靠近海岸，不少釣客都相當震撼，守候已久的軍事迷及媒體期待搶灘的一刻。

早上7點30分，經過軍方氣象觀測車計算海象條件符合登陸後，灘岸陸戰隊人員向中和級戰車登陸艦標定登陸航向，隨後3輛AAV7兩棲突擊車陸續從中和級戰車登陸艦泛水實施兩棲登陸；只見兩棲突擊車在海上乘風破浪駛向岸邊。

3輛AAV7兩棲突擊車上岸後，採取戰術編隊，模擬共軍搶灘進犯，並由第二作戰區執行灘岸殲敵的任務兵推，整個操演過程歷時1個小時左右，藉此驗證強化戰力，同時為即將於7月登場的漢光39號演習暖身，讓第二座戰區熟悉灘岸殲敵的作戰任務。

軍事專家指出，東部有花蓮佳山基地及台東志航基地，是空軍戰力保存的大本營，已中央山脈為屏障，可躲過大陸解放軍第一波攻擊外，也可以徐圖後起，隨著大陸解放軍海軍近年不斷在東部外海活動，甚至演習，不排除從東部突襲上岸的可能，這也就是國軍為何把知本海岸列紅色沙灘之一。

該軍事專家強調，尤其是台東，一旦大陸解放軍登陸成功，不僅危及志航基地，連帶可能一併拿下豐年、綠島及蘭嶼機場，作為後續人員武器裝備的運輸基地，往南可直攻九鵬基地，往北推進花蓮佳山基地及花蓮港，甚至最後阻斷或癱瘓陸路交通，讓外援無法進入東部，後果相當嚴重。