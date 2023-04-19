快訊

富商認「親密接觸」曾格爾怒喊仙人跳 正宮反擊：沒差這200萬

38歲單身女被媽催生「當心老了沒人養！」 女兒一句話讓眾人住嘴

說立院「死人骨頭」惹議 薛瑞元：這是母親的語言不值得攻擊

影／海軍陸戰隊AAV-7突擊車台東搶灘成功 畫面曝光！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海軍陸戰隊3輛AAV7兩棲突擊車在海上乘風破浪駛向知本岸邊。記者尤聰光／攝影
海軍陸戰隊3輛AAV7兩棲突擊車在海上乘風破浪駛向知本岸邊。記者尤聰光／攝影

國軍「漢光39號」演習7月登場，海軍陸戰隊今暖身操演，首度模擬共軍從台東的「紅色海灘」知本海灘登陸搶灘，並由戍守台東的第二作戰區執行灘岸殲敵的任務兵推。由於海象條件佳，3輛AAV7兩棲突擊車順利搶灘登陸成功。

今凌晨台東知本外海停泊1艘並載著3輛AAV7兩棲突擊車的中和級戰車登陸艦，清晨海軍陸戰隊就在知本灘岸架設紅色導標；由於第一次看到有軍方大型船艦靠近海岸，不少釣客都相當震撼，守候已久的軍事迷及媒體期待搶灘的一刻。

早上7點30分，經過軍方氣象觀測車計算海象條件符合登陸後，灘岸陸戰隊人員向中和級戰車登陸艦標定登陸航向，隨後3輛AAV7兩棲突擊車陸續從中和級戰車登陸艦泛水實施兩棲登陸；只見兩棲突擊車在海上乘風破浪駛向岸邊。

3輛AAV7兩棲突擊車上岸後，採取戰術編隊，模擬共軍搶灘進犯，並由第二作戰區執行灘岸殲敵的任務兵推，整個操演過程歷時1個小時左右，藉此驗證強化戰力，同時為即將於7月登場的漢光39號演習暖身，讓第二座戰區熟悉灘岸殲敵的作戰任務。

軍事專家指出，東部有花蓮佳山基地及台東志航基地，是空軍戰力保存的大本營，已中央山脈為屏障，可躲過大陸解放軍第一波攻擊外，也可以徐圖後起，隨著大陸解放軍海軍近年不斷在東部外海活動，甚至演習，不排除從東部突襲上岸的可能，這也就是國軍為何把知本海岸列紅色沙灘之一。

該軍事專家強調，尤其是台東，一旦大陸解放軍登陸成功，不僅危及志航基地，連帶可能一併拿下豐年、綠島及蘭嶼機場，作為後續人員武器裝備的運輸基地，往南可直攻九鵬基地，往北推進花蓮佳山基地及花蓮港，甚至最後阻斷或癱瘓陸路交通，讓外援無法進入東部，後果相當嚴重。

事實上，每年漢光演習，知本海岸第二作戰區都會進行「反擊作戰」科目，模擬大陸解放軍欲從海灘登陸，作戰區鎮東部隊出動戰甲車進行掃蕩海灘上進犯之敵。而1994年國軍漢光11號演習，陸、海、空軍就是在知本海岸舉行，顯見知本海岸的重要性。

國軍「漢光39號」演習7月登場，海軍陸戰隊今暖身操演，首度模擬共軍從台東的「紅色海灘」知本海灘進行登陸搶灘。記者尤聰光／攝影
國軍「漢光39號」演習7月登場，海軍陸戰隊今暖身操演，首度模擬共軍從台東的「紅色海灘」知本海灘進行登陸搶灘。記者尤聰光／攝影
台東知本外海停泊1艘並載著3輛AAV7兩棲突擊車的中和級戰車登陸艦。記者尤聰光／攝影
台東知本外海停泊1艘並載著3輛AAV7兩棲突擊車的中和級戰車登陸艦。記者尤聰光／攝影
海軍陸戰隊3輛AAV7兩棲突擊車上岸後，採取戰術編隊，模擬共軍搶灘進犯，並由第二作戰區執行灘岸殲敵的任務兵推。記者尤聰光／攝影
海軍陸戰隊3輛AAV7兩棲突擊車上岸後，採取戰術編隊，模擬共軍搶灘進犯，並由第二作戰區執行灘岸殲敵的任務兵推。記者尤聰光／攝影

漢光演習 台東志航基地 解放軍 陸戰隊 國軍

延伸閱讀

尷尬了！軍方氣象觀測車台東知本海灘場勘 陷入沙灘動彈不得

海軍151艦隊綠島補給演習 漁民海面揮手歡迎

解放軍又軍演？ 柯文哲：這不會改善兩岸關係

軍事壓力大！陸戰隊4艘突擊艇進駐台東富岡漁港 漁民：沒看過

相關新聞

影／海軍陸戰隊AAV-7突擊車台東搶灘成功 畫面曝光！

國軍「漢光39號」演習7月登場，海軍陸戰隊今暖身操演，首度模擬共軍從台東的「紅色海灘」知本海灘登陸搶灘，並由戍守台東的第...

潛艦國造關鍵年 黃曙光秘密出訪為哪樁

潛艦國造正在趕工組合船段，推進原型艦下水進度，負責督導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光，秘密出訪某國，據了解，黃曙光出訪目的，是親自與對方會商，爭取後續量產潛艦裝備供給穩定，過去三年期間，黃曙光已經多次秘密出訪各國，督促裝備輸運來台，外界皆不知其具體動向。

避談侵略時間表 五角大廈重申協助台灣自我防禦

美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾（Jedidiah Royal）18日在國會表示，中國大陸國家主席習近平欲建立能逐...

人物側寫／每次有事都梅家樹出來扛 長官救火隊「阿信」熬出頭

海軍司令梅家樹上將將接參謀總長，他在現任三軍司令中最晚上任，也是目前上將中最年輕，可謂大爆冷門。但另一角度來說，梅家樹多...

梅家樹出任參謀總長 面對兩大挑戰

海軍司令梅家樹去年六月十五日才升任海軍司令，升任未滿一年就出任總長，速度之快讓不少人驚訝，但也有跡可循。海軍近期大型戰訓...

美售台400枚魚叉飛彈 中共不滿

外媒報導台美已簽定對美採購四百枚岸置魚叉飛彈案，國防部發言人孫立方昨日表示，我方會透過國安、國防、外交體系共同努力，讓整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦