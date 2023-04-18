國軍高階將領異動名單看這裡 5月1日生效

國防部今天表示，經總統蔡英文今（18）日核定，參謀本部參謀總長由海軍司令梅家樹上將調任；海軍司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華中將調任，同時晉任海軍二級上將；國防部軍備副部長王信龍上將調任總統府戰略顧問；陸軍司令部司令徐衍璞上將調任國防部軍備副部長；陸軍司令部副司令鍾樹明調任陸軍司令，同時晉任陸軍二級上將。相關人事均於5月1日生效。

相關高階將領異動，是因應參謀總長陳寶餘延任到期，將於5月1日屆齡退役。

國防部今天發出新聞稿表示，奉總統核定，國防部參謀本部上將參謀總長由海軍司令部司令梅家樹上將調任；海軍司令部上將司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華中將調任，同時晉任海軍二級上將；另總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長王信龍上將調任；國防部上將軍備副部長由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任；陸軍司令部上將司令由陸軍司令部副司令鍾樹明中將調任，同時晉任陸軍二級上將。

國防部表示，國防部參謀本部副參謀總長唐華中將是海軍官校75年班、戰院93年班，曾任作計室助理次長、海軍教準部指揮官、國防大學副校長、海軍司令部副司令等職務，學、經歷完整。任現職期間，指導國防戰略與提升三軍聯合作戰效能等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令部上將司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動海軍各項建軍備戰工作。

國防部表示，陸軍司令部副司令鍾樹明中將係陸軍官校75年班、戰院92年班，曾任作計室次長、憲兵指揮部指揮官、總統府侍衛室侍衛長、陸軍第六軍團指揮官等職務，學、經歷完整。任現職期間，指導陸軍各項戰演訓任務與後備戰力提升等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任陸軍司令部上將司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動陸軍各項建軍備戰工作。