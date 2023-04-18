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新任參謀總長 海軍司令梅家樹出線

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

國防部將有新人事，18日經蔡英文總統核定，參謀本部上將參謀總長將由海軍司令部司令梅家樹上將調任。此外，海軍司令部上將司令由國防部參謀本部副參謀總長唐華中將調任，同時晉任海軍二級上將。

另據悉，總統府上將戰略顧問由國防部軍備副部長王信龍上將調任；國防部上將軍備副部長由陸軍司令部司令徐衍璞上將調任；而陸軍司令部上將司令由陸軍司令部副司令鍾樹明中將調任，同時晉任陸軍二級上將。

由於參謀總長陳寶餘上將去年5月1日屆滿64歲，蔡英文總統核定延長服役1年，將於本月底屆期卸任，日前軍方內部都認為，總長接任人選以國防大學校長劉志斌上將、國防部軍備副部長王信龍上將兩人呼聲較高。但最後由梅家樹出線，一般認為，可能與高層重視潛艦國造有關係。

國防部 海軍司令部 陸軍

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