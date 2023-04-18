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船塢登陸艦綠島海域操演 海軍：與共軍黃海演訓無關

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍151艦隊群今天上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。圖／讀者提供
海軍151艦隊群今天上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。圖／讀者提供

海軍151艦隊群上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業，引發關注。海軍司令部今天表示，此案屬例行訓練任務，與今天上午中共黃海演訓無關。

海軍因應台東知本紅色沙灘操演驗證，艦艇近期在東京岸活動頻繁，日昨有四艘海上管制兩棲登陸路徑的M-109快艇抵達富崗漁港，今天又被目擊大型船塢登陸艦出現綠島海域。

根據射擊通報，海軍規劃在知本實施兩棲登陸驗證的時間，除原12、13、27、28日外，近日又加入19、20兩個時間點，仍由151艦隊執行。

海軍司令部今天表示，海軍依國防部「處處皆戰場、時時做訓練」的指導，貫徹戰訓本務與戰備整備工作，以建構可恃戰力捍衛國家安全。

由於共軍上午在黃海也有演訓，海軍司令部說，海軍綠島水域的艦艇執行的是例行訓練任務，與今天上午中共黃海演訓無關，籲請媒體勿臆測報導。

根據射擊通報，海軍規劃在知本實施兩棲登陸驗證的時間，除原12、13、27、28日外，近日又加入19、20兩個時間點，仍由151艦隊執行。圖/射擊通報
根據射擊通報，海軍規劃在知本實施兩棲登陸驗證的時間，除原12、13、27、28日外，近日又加入19、20兩個時間點，仍由151艦隊執行。圖/射擊通報

海軍司令部 綠島 中共

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