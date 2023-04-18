聽新聞
test
0:00 / 0:00
尷尬了！軍方氣象觀測車台東知本海灘場勘 陷入沙灘動彈不得
軍方大型氣象觀測車，今天近中午時到台東知本海灘，進行漢光演習場勘時，疑不熟悉地形，加上氣象觀測車太重，車輛後輪陷入沙堆、動彈不得，最後找來民間拖吊車，才讓氣象觀測車順利脫困。
據了解，該氣象觀測車隸屬海軍，今天是為了漢光演習到知本海灘場勘，疑不熟悉地型，加上氣象觀測車太重，後車輪陷入鬆軟沙灘內，現場官士兵不斷嘗試，幾番救援還是出不來，最後只能緊急連絡民間拖吊車吊拉，才順利讓氣象觀測車脫困。
現場目擊者指出，氣象觀測車噸位重，裡頭器材造價驚人，軍方擔心猛力拉扯儀器可能受損，提醒「慢慢拖吊」，吊車先協助把右前輪緩慢拉出沙坑，再以吊臂緩步往前拉，氣象觀測車司機同時配合加馬力，約20餘分鐘才順利脫困。
知本海灘和外海區域，今年首度被畫為紅色區域，月底將進行漢光演習，由海軍配合陸戰隊進行登陸演習，台東指揮部進行反登陸作戰演訓，各軍種近日己陸續到台東、綠島、知本等處進行勘查、運補和路線規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言