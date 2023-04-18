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尷尬了！軍方氣象觀測車台東知本海灘場勘 陷入沙灘動彈不得

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
軍方大型氣象觀測車今天近中午到台東知本海灘，進行漢光演習場勘，車輛後輪陷入到沙堆裡、動彈不得，經民間拖吊車協助才順利脫困。圖／讀者提供
軍方大型氣象觀測車今天近中午到台東知本海灘，進行漢光演習場勘，車輛後輪陷入到沙堆裡、動彈不得，經民間拖吊車協助才順利脫困。圖／讀者提供

軍方大型氣象觀測車，今天近中午時到台東知本海灘，進行漢光演習場勘時，疑不熟悉地形，加上氣象觀測車太重，車輛後輪陷入沙堆、動彈不得，最後找來民間拖吊車，才讓氣象觀測車順利脫困。

據了解，該氣象觀測車隸屬海軍，今天是為了漢光演習到知本海灘場勘，疑不熟悉地型，加上氣象觀測車太重，後車輪陷入鬆軟沙灘內，現場官士兵不斷嘗試，幾番救援還是出不來，最後只能緊急連絡民間拖吊車吊拉，才順利讓氣象觀測車脫困。

現場目擊者指出，氣象觀測車噸位重，裡頭器材造價驚人，軍方擔心猛力拉扯儀器可能受損，提醒「慢慢拖吊」，吊車先協助把右前輪緩慢拉出沙坑，再以吊臂緩步往前拉，氣象觀測車司機同時配合加馬力，約20餘分鐘才順利脫困。

知本海灘和外海區域，今年首度被畫為紅色區域，月底將進行漢光演習，由海軍配合陸戰隊進行登陸演習，台東指揮部進行反登陸作戰演訓，各軍種近日己陸續到台東、綠島、知本等處進行勘查、運補和路線規畫。

軍方大型氣象觀測車今天近中午到台東知本海灘，進行漢光演習場勘，車輛後輪陷入到沙堆裡、動彈不得，經民間拖吊車協助才順利脫困。圖／讀者提供
軍方大型氣象觀測車今天近中午到台東知本海灘，進行漢光演習場勘，車輛後輪陷入到沙堆裡、動彈不得，經民間拖吊車協助才順利脫困。圖／讀者提供
軍方大型氣象觀測車今天近中午到台東知本海灘，進行漢光演習場勘，車輛後輪陷入到沙堆裡、動彈不得，經民間拖吊車協助才順利脫困。圖／讀者提供
軍方大型氣象觀測車今天近中午到台東知本海灘，進行漢光演習場勘，車輛後輪陷入到沙堆裡、動彈不得，經民間拖吊車協助才順利脫困。圖／讀者提供

漢光演習 台東 海軍

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