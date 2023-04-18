影／海軍多艦艇到綠島近海部署運補演訓 居民：沒見過
海軍151艦隊群今天上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業，地方居民指出，清晨就有軍艦在綠島近海，這在過去沒見過，看來國軍已開始東部戰力部署，國防部表示，正常演訓。
綠島田姓漁民今天上午出海發現，綠島海面有7艘海軍艦艇、相當壯觀，還有數艘補給艇進入南寮漁港，也有軍卡到港口接應，據了解，是海軍151隊艦離島飛彈補給演訓。
綠島邱姓居民指出，今天清晨5點多經過海邊，就看到有軍艦停在近海，當時就很好奇，綠島並不是軍事管制區，軍艦出現一定是有特殊演訓任務，加上昨天還有兩棲偵搜艇在台東富岡漁港，研判軍方已開始在東部部署戰力。
「近距離目睹很震撼！」地方漁民說，看到海面上出現一群艦艇，就懷疑「是哪裡來的艦艇，有什麼事？」之後發現港口附近有軍卡來搬運東西，打聽後才知道是飛彈運補演練。
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