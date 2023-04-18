能用電動車廢電池儲電 中科院展示機動發電儲能系統

中科院上午在國防部展示自行研發的各式軍用機動化儲電設備，運用小型、中型可攜式的太陽能發電裝置，小至能為國軍單兵37A通訊無線電機、大至能為飛彈車隊通訊車充電。中科院稱研發已臻成熟，還成功發展以汰除的電動車電池進行儲能，願釋出技術與國內廠商共同生產。

國防部上午國防部大直博愛營區舉行「軍用機動化儲能設備發展與運用」記者會，國家中山科學研究院飛彈所副所長任國光表示，中科院98年承接科技部委託儲能計劃，開始發展電池管理、電力轉換與能源系統管理技術，現已開發相關系統，在小金門、中坑與小林二村展示，還成功發展以汰除的電動車電池進行儲能。中科院將相關技術運用在軍用機動儲能技術系統。

他說，戰時市電系統可最先被攻擊失能，軍中備用電力系統都使用柴油發電機，有時因補給中斷油量耗盡，且有熱能問題，恐成為追熱飛彈目標。中科院因此發展出軍用機動化儲能系統，搭配就地各式能源、匯集包括水力、風力、太陽能、生質能發電能源，供軍中運用，維持軍事基地指管通情正常運作。

他現場展示單兵攜行式小型機動儲能供電系統，能用軟式太陽能板舖地充電，以12伏點煙口與車用點煙口連結，互為備援電力；充飽可為單兵攜行的37A通訊無線電機供電6小時。另有供班排連單位緊急供電的中型儲能系統，能供移動型通訊裝備使用，能應用在野戰、宿營與緊急救時使用。

任國光說，國軍未來可將各營區的供電系統逐步建置為可孤島運轉的微電網電力系統，以確保各營區於戰時，市電中斷狀況下，可獨立運作，達到國軍能源自主及降低使用石化能源的雙重目標。

他表示，國軍軍事現代化過程中，各軍種對電力的倚賴程度逐步加重，一旦電力中斷供應，軍用電網與軍事戰備雷達、通資等系統將癱瘓，為了防止軍用電網與重要軍事戰備設施在水災、颱風時無法使用，再加上許多國家也握有入侵中央電網的技術，建置軍用機動化儲能設備與儲能微電網為保存國軍戰力的重要發展方向。