台美簽定採購四百枚岸置魚叉 國防部：按管制節點執行

傳台美已簽定對美採購400枚岸置魚叉飛彈案，國防部上午表示，我方會透過國安、國防、外交體系，來共同努力，讓整個軍售案按期程與時間的管制節點來執行。

彭博報導，美台商會長和知情人士透露「台灣將採購多達400枚陸基型魚叉飛彈」，希望藉其防範中國大陸潛在的入侵，同時完成美國國會在2020年批准的軍售案。

國防部上午舉行記者會，對軍售報導，國防部發言人孫立方表示，此案屬於已在既定軍售程序中的案件，國防部先前已作公開說明。對於相關軍售案我方會透過國安、國防、外交體系，來共同努力，讓整個軍售案按期程與時間的管制節點來執行。

他說，此案是已進入軍售程序之一，細部管制程循例不作詳細說明，但基本上就此案而言，台美雙方都會共同努力，希望、也有信心讓此案能按時間節點管制執行。