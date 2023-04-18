美軍兩百名教官抵台施訓 國防部：樂觀其成

外傳美軍派遣兩百位教官抵台指導陸軍訓練的傳聞，國防部發言人孫立方上午表示，對友盟國家透過軍事訓練方式提升國軍戰力相關作為，國防部都樂觀其成，且將與友盟國家共同努力執行這方面的工作。

國防部上午舉行例行記者會，媒體提問，對外傳美軍派遣兩百位教官指導陸軍，明年入伍的一年期義務役士兵是否將受到美軍教官指導？而數據顯示國軍軍官、士官編現比約80-83%，基層人才培育不易，國軍是否有改善方案？

孫立方表示，對友盟國家透過軍事訓練方式提升國軍戰力相關作為，國防部都樂觀其成，且將與友盟國家共同努力執行這方面的工作。他說，國防部長邱國正在立法院提及，不管是在軍事訓練層面會不斷加深擴充，不同層級的訓練提升，有不同的幫助。但軍事訓練細部內容循例依雙方共識不作詳細說明。

國防部人次室人事整備處處長孫進德表示，國軍為穩固軍士官幹部的編現，仍將持續透過多元招募管道，增進官兵照顧、改善官兵生活與工作環境，強化領導統御，盡力爭取優質青年加入國軍。同時讓在役官兵安心服役、長留久用。而除透過招募外，國軍近年也以遴選優秀的士官轉服軍官、士兵轉服士官的方式，穩固部隊編現。