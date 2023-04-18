1年期義務役男加入主戰部隊 國防部拿出明確態度了

國軍將對1年期義務役男釋出5-6項加給，外界對此認為義務役男應納入任務較單純的守備部隊，而非為提升編現比納入主戰部隊。國防部上午對此表示，明年（113）兵役恢復徵集後，義務役入伍訓會比照志願役統一調整為8周，兩者基礎訓練一致沒有差別，但義務役役男結訓後主要仍優先分發守備部隊服役，其次才分發主戰部隊。

國防部上午舉行記者會，針對媒體關切，國防部資源司財務資源處處長葉瑞麟表示，未來1年期義務役士兵入伍完訓後，除可依部隊駐地、屬性，還可支領地域加給、飛彈修護官兵勤務加給、海勤勤務加給、戰航管官兵勤務加給、特種勤務及特種勤務中隊加給、空降特戰及空投部隊官兵加給等5項。

他說，國軍各項加給發給是依據軍人待遇條例第5條規定辦理，其中有關勤務性加給，是因官兵從危險性或技術性工作，所以發給相關加給。有關地域加給，是考量外離島、高山地區官兵生活交通不便，所給予的加給。

國防部人次室人事整備處處長孫進德表示，明年兵役恢復徵集後，義務役入伍訓會比照志願役統一調整為8周，所以在基礎訓練上是一致沒有差別的，義務役役男結訓後優先分發守備部隊服役，主戰部隊次之。