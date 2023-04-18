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鐵漢傘兵屏東操練海上空降 大鵬灣空域綠傘朵朵開
面對中共環台軍演，國軍持續戰技訓練和操演，強化作戰能力。陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區操練水域跳傘，身著T-10B傘具的13名學員，分三梯次自C-130H運輸機、空中1250呎的高度跳出機門，不到30秒落降海上目標區，由回收艇接回陸岸，明天還有13名空訓學員再度操演海上跳傘。
中共擾台軍演不斷，今天上午再度有山東青島海事局發布航行警告，18日9時至12時，黃海部分海域進行重大軍事活動，禁止駛入；面對共軍持續擾台，國軍作戰訓練持續不間斷，空訓中心今天清晨在屏東大鵬灣水域的特種地形跳傘訓練，氣氛稍微與往日不同，也吸引軍事迷到場拍照。
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」學員首次的水域跳傘，在水面上有藍色與紅色浮球劃設出跳傘區域，安排橡皮艇準備執行跳傘人員的警戒、救護和回收；C-130H先繞行水域確認跳傘著陸區，水面也施放紅色煙霧彈標定止跳線；飛機再次返回時，13名學員跳出機門，傘花綻放，3梯次海跳中，13位學員完成訓練。
航特部表示，特戰指揮部官兵除須通過基本傘訓外，部分專精官兵要進一步接受俗稱「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形，高空排有高空傘訓，複雜地形傘訓海上降落的部分，在屏東大鵬灣潟湖區實施，今、明天清晨共兩梯次。
屏東大鵬灣在日治時期是重要的軍事重地，還曾是以自殺攻擊出名的「神風特攻隊」基地之一，國民政府接手也作為部隊駐紮重地，有鐵路專門運送軍事物資，後改為國家風景特定區，鵬管處仍保留少部分的舊軍事設施。
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