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影／中共軍演不斷 陸軍大鵬灣海跳展高超戰技

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影

面對中共環台軍演，國軍持續進行戰技訓練，強化作戰能力。陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次從C-130H運輸機上一躍而下，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。

中共擾台軍演不斷，今天上午再度有山東青島海事局發布航行警告，18日9時至12時，黃海部分海域進行重大軍事活動，禁止駛入，面對共軍持續擾台，國軍對於作戰訓練持續不間斷，今日清晨在屏東大鵬灣水域，在寧靜的氣氛稍微與往日不同，陸軍空訓中心的「特種地形跳傘訓練班」學員首次的水域跳傘，在水面上有藍色與紅色浮球劃設出跳傘區域，並安排橡皮艇準備執行跳傘人員的警戒、救護和回收，當C-130H出現在晨曦的天空，首先繞行水域確認跳傘著陸區，水面也施放紅色煙霧彈標定止跳線；隨後，飛機再次返回時，身著T-10B傘具的學員自空中1250呎跳出機門，傘花逐漸綻放，不到30秒時間即落降到水面，在3梯次的海跳中，共有13位學員順利完成，展現平日勤訓精練的成果。

航特部表示，他們所屬特戰指揮部全體官兵，除須通過基本傘訓外，部分專精官兵則要進一步接受俗稱「鐵漢傘」的特種地形跳傘訓練，穿著特殊防護裝具，降落在包括高山丶叢林丶海面等複雜地形，高空排則有高空傘訓。此次複雜地形傘訓海上降落的部分，在屏東大鵬灣實施，今天是第一梯次，明天還會有13名空訓學員再度進行海上跳傘。

陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
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陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
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陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影
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陸軍空訓中心「特種地形跳傘訓練班」今天清晨在屏東大鵬灣潟湖區進行水域跳傘，13位傘訓學員分成三批次身著T-10B傘具自空中1250呎跳出機門，寧靜的清晨時分出現天空朵朵傘花十分吸睛，學員安全降落在水面後，由回收艇將人員接回陸岸，順利完成首次的海跳訓練。記者劉學聖／攝影

跳傘 屏東 大鵬灣

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