美軍飛彈驅逐艦 通過台海

烏克蘭在俄烏戰爭中擁有的無人機優勢，即將面臨考驗。中國大陸製造的大疆無人機DJI無人機，偵察成效卓越，且易於改裝成可搭載手榴彈，歐美國家大量購買供給烏克蘭使用。俄羅斯忍很久了，現在要由源頭反制。 烏克蘭的無人機操作員說，烏克蘭擔心俄羅斯即將反制中國大陸大疆創新科技公司（DJI）製造，最受歡迎的無人機型。俄羅斯如何反制？為何原本可飛3公里的無人機，現在只能飛500公尺？

2023-04-18 07:30