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美軍飛彈驅逐艦 通過台海

聯合報／ 記者洪哲政陳政錄陳熙文、國際中心／連線報導
美軍第七艦隊在推特上發文，「米利厄斯號」於16日「例行過境」駛過台灣海峽。圖／取自7th Fleet推特
美軍第七艦隊在推特上發文，「米利厄斯號」於16日「例行過境」駛過台灣海峽。圖／取自7th Fleet推特

美國海軍十七日表示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）十六日執行「自由航行」任務通過台灣海峽。我國防部證實，米利厄斯號曾於十六日由南向北航行穿越台灣海峽，國軍全程掌握。

美國第七艦隊聲明說，米利厄斯號十六日「例行性通過台海」，強調台海具「適用國際法的公海航行和飛航自由」。該艦隊十七日在社群媒體推特貼出米利厄斯號船員遠眺台海照片。

共軍東部戰區發言人施毅十七日表示，米利厄斯號十六日過航台灣海峽並公開炒作，解放軍組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

法國總統馬克宏日前訪中，疑對外表示法國和歐盟不該因為台海問題而跟著美國掉入抗中陷阱，雖然法國官方連日澄清，仍然引發爭議。法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）昨率小組成員訪台，他表示，台法之間沒有誤解，台灣有事，就是全世界有事，法國政府的立場就是維持現狀，法國對台灣的政策沒有改變。

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