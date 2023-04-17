防中共渡輪以民運軍 國防部備有區域聯防機制

為防範中共透過客貨輪「以民運軍」突擊台灣港口，國防部表示，若遇搭載共軍武裝人員，航港局立即啟動「區域聯防」機制，迅速通報周邊憲警消及國軍，作戰區戰備部隊將快速應援，適切提升戰備等級。

中共對台威脅日益升高，為了防範中共透過民用客貨輪「以民運軍」威脅台灣各地港口，根據國防部送抵立法院的報告，區分為海巡署、警政署及軍方三大區塊的應處措施。

國防部說明，為了國防安全考量，與海巡、警政等單位共同研討因應中共將中遠之星作為作戰載具，搭載兵力對台灣碼頭或港區重要設施進行突擊破壞，因此將突發狀況區分「輕」（海巡及港警支援）、「中」（憲兵、警消支援）及「重」（港口周邊的國軍部隊及作戰區地面戰備部隊支援）三個威脅。

海巡署也在報告中指出，客貨輪靠泊碼頭後，將由登檢小組長攜帶無線電並在登船前、中、後回報登船時間、檢查狀況及離開時間，若遇突發狀況可立即按下無線電緊急按鈕，此時應變人員將前往支援，若遇不可控情況，則進一步通知憲兵、警察與消防等單位。

警政署說明，客貨輪靠泊後人員經空橋進入管制區，依序完成疾管署（人員檢疫）、移民署（護照）、動植物防疫檢疫局（動植物及其產品）及海關（行李）等檢查後才可進入入境大廳，而在入境大廳門前配置專責港警，若遇突發狀況或不可控狀況，依循上述程序進一步通知相關單位。

國防部提及，若遇到搭載共軍等武裝人員，航港局航務中心則立即啟動「區域聯防」機制，迅速通報港口周邊的憲、警、消及國軍部隊，作戰區戰備部隊快速應援後，建立攔截點與封鎖線，國軍也將適切提升戰備等級全面應對，以防範衝突擴散。

中遠之星為兩岸間的定期客貨滾裝輪，定期航行廈門至基隆、台中、高雄等地，中遠之星2萬6847噸，可裝載150輛汽車，旅客683人及256個標準貨櫃，日前國防部智庫、國防安全研究院也曾示警，台灣須提防中共將武裝部隊暗藏於類似的民用船隻。