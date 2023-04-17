國防學者揭仲說義務役部隊只適合靜態守備任務

國防部規畫一年制義務役服役部隊類型，學者建議，義務役役男所組成守備部隊，適合進入已經設防的陣地或防線，在防禦工事的保護下，從事靜態守備任務。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，台灣本島可供地面戰鬥部隊訓練的場地太少，在常備部隊聯兵營一年半才輪得到一次的情況下，義務役役男所組成的守備部隊，無接受完整高階訓練，無法成為具備高度戰力，能執行多種任務的部隊。

揭仲說，義務役役男所組成的守備部隊，比較適合進入已經設防的陣地或防線，在防禦工事的保護下，從事靜態守備任務，利用設防據點，拘束限制共軍的機動，由常備部隊攻擊，不該指望這些義務役單位能像常備部隊一樣，在不同地形與戰場之間奔馳機動，執行進攻、防禦、遭遇戰、追擊與轉進等多種任務。

揭仲表示，考量國軍高級訓練場地不足，使義務役僅能擔任靜態守備任務等因素，義務役士兵訓練不該是志願役士兵的縮水版，應該要分類分流，根據守備任務的類型，規畫特定訓練內容，讓義務役士兵服役期間接受與守備任務有關的單一化訓練。在大多數義務役役男不可能接受營戰鬥教練的情況下，新編成的步兵守備旅難以運作，不如編成負責戍守固定區域的守備營或守備大隊。