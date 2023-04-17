快訊

飼主險淚崩！賣水果被刷負評無奈下架 阿金不知情「仍賣力裝箱」

蘋果電腦危險了！駭客出macOS首款勒索軟體 「這款」處理器全陷危機

評／美英澳聯盟合作發展潛艦 劍指中國這項罩門

國防學者揭仲說義務役部隊只適合靜態守備任務

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國家政策研究基金會副研究員揭仲。 聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影
國家政策研究基金會副研究員揭仲。 聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影

國防部規畫一年制義務役服役部隊類型，學者建議，義務役役男所組成守備部隊，適合進入已經設防的陣地或防線，在防禦工事的保護下，從事靜態守備任務。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，台灣本島可供地面戰鬥部隊訓練的場地太少，在常備部隊聯兵營一年半才輪得到一次的情況下，義務役役男所組成的守備部隊，無接受完整高階訓練，無法成為具備高度戰力，能執行多種任務的部隊。

揭仲說，義務役役男所組成的守備部隊，比較適合進入已經設防的陣地或防線，在防禦工事的保護下，從事靜態守備任務，利用設防據點，拘束限制共軍的機動，由常備部隊攻擊，不該指望這些義務役單位能像常備部隊一樣，在不同地形與戰場之間奔馳機動，執行進攻、防禦、遭遇戰、追擊與轉進等多種任務。

揭仲表示，考量國軍高級訓練場地不足，使義務役僅能擔任靜態守備任務等因素，義務役士兵訓練不該是志願役士兵的縮水版，應該要分類分流，根據守備任務的類型，規畫特定訓練內容，讓義務役士兵服役期間接受與守備任務有關的單一化訓練。在大多數義務役役男不可能接受營戰鬥教練的情況下，新編成的步兵守備旅難以運作，不如編成負責戍守固定區域的守備營或守備大隊。

役男 國防部 志願役

延伸閱讀

蘇紫雲說義務役搭配志願役可勝任軍事任務

國軍釋出6項加給 吸引義務役加入主戰部隊

學者：共軍軍演聲勢浩大 強度遜於去年8月圍台軍演

中共山東號航艦穿越巴士海峽 揭仲：回應蔡總統見麥卡錫

相關新聞

緊隨解放軍聯合軍演後！美飛彈驅逐艦「米利厄斯號」通過台灣海峽

美國海軍17日表示其導向飛彈驅逐艦「米利厄斯號」（USS Milius）16日駛過台灣海峽，並稱這是一次「例行過境」，也...

攻擊前進 陸軍特戰分遣隊模擬奪回高雄港航管塔台

陸軍特戰指揮部特三營實施戰術任務訓練，在高雄港實施要港防護課目，兩個六人小組所組成特遣隊，模擬奪回港內VTC塔台，過程逼...

國防學者揭仲說義務役部隊只適合靜態守備任務

國防部規畫一年制義務役服役部隊類型，學者建議，義務役役男所組成守備部隊，適合進入已經設防的陣地或防線，在防禦工事的保護下...

蘇紫雲說義務役搭配志願役可勝任軍事任務

國防部規畫一年制義務役服役部隊類型，學者認為，以芬蘭、挪威、瑞典為例，這些國家義務役人員與志願役人員搭配，可勝任軍事任務...

國防部：一艘美驅逐艦航經台灣海峽 由南向北行駛

國防部今(17)日表示，一艘美驅逐艦航經台灣海峽，由南向北行駛，國軍全程掌握。

義務役將恢復1年 國防部釋出6項特殊加給

義務役期明年將恢復為1年，除了薪資調整外，國防部今天表示，還有包括「地域」、「飛彈修護」、「海勤」、「戰航管」、「空降特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦