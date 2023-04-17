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蘇紫雲說義務役搭配志願役可勝任軍事任務

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲。圖/蘇紫雲提供

國防部規畫一年制義務役服役部隊類型，學者認為，以芬蘭、挪威、瑞典為例，這些國家義務役人員與志願役人員搭配，可勝任軍事任務，包括離島駐紮、豹二戰車操作、直升機突擊兵、特戰舟艇作業等，乃至北約跨國培訓、演習等都有義務役官兵參與。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，以國情與台灣類似的芬蘭、挪威、瑞典為例，面對外在威脅、兼有山地水際的戰場地形，受限人口規模有限，保有11個月至一年義務役期。

他說，在兵力組成上，這些國家的義務役人員與志願役人員搭配，可勝任完整的軍事任務，包括離島駐紮、豹二戰車操作、直升機突擊兵、特戰舟艇作業等，乃至北約跨國培訓、演習等都有義務役官兵參與。

蘇紫雲只吃，台灣的戰場情境，防衛作戰由火力與兵力組合成同心圓防衛架構，反艦與防空遠程火力阻絕削弱敵方，少量上岸的敵軍，由地面部隊殲滅。兵力分別由義務役部隊擔任守備，志願役部隊擔任打擊，發揮拘打配合的方式，包圍、殲滅入侵的敵軍。義務役單位可能的戰術配置，將以各個做戰區城鎮、軍事要地、關鍵設施、空降場、紅色海灘周邊的警戒與守備任務。

志願役 演習 特戰

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