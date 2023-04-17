陸軍特戰六人小組秀編裝 新式戰傷急救包受矚

陸軍特戰指揮部特三營在高雄港實施要港防護任務演練，展示特戰六人小組六項職能編成與裝備，救護士配備國軍新購單兵戰傷急救包。國防部表示，配合籌補期程，以最有利標方式執行急救包採購，民國113年底前完成常備部隊單兵戰傷急救包配發，強化戰場自救互救能力，提升戰傷救護處置時效。

特戰六人小組由前進觀測、前進管制、狙擊、爆破、通信、救護等六人組成。救護士說，救護包配有醫療剪刀、包紮材、以色列彈繃、鼻咽暢通器等器材，但無法戰傷縫合，是以含有鉀離子成分的戰鬥止血紗布填塞傷口，讓血液凝固。

據了解，國防部將配發新式單兵戰傷急救包，第一階段112年至114年，優先撥發金門、馬祖、澎湖、花東防衛指揮部、東引地區指揮部、航空特戰指揮部、第一、二地區支援指揮部，以及聯兵旅級等單位。

第二階段為115年，撥發陸軍第六軍團指揮部、陸軍第八軍團指揮部、陸軍第十軍團指揮部所屬化學兵群、工兵群及砲兵指揮部及蘭陽地區、關渡地區指揮部、第三、四、五地區支援指揮部等單位。

第三階段則為116年，撥發陸軍第六軍團指揮部、陸軍第八軍團指揮部、陸軍第十軍團指揮部指揮部及直屬單位、步兵旅、官校、專校、教準部兵科訓練中心、及陸軍後勤指揮部各基地、廠、中心等單位，採購配發計畫時程拖延過久。

國防部表示，國軍111年已採購8萬組單兵戰傷急救包，預算3億160萬元，優先撥發陸軍、海軍、空軍、憲兵、後備及資通電軍等外離島作戰單位，以及本島聯兵旅級單位使用。

國防部說，112年採購14萬8552組單兵戰傷急救包，所需預算5億6449萬9000元，7萬1645組撥發陸軍、海軍、空軍、後備、憲兵及通資電軍等常備部隊官兵使用，另7萬6907組優先撥發第一類型後備部隊官兵使用。

國防部表示，配合國防部籌補期程，以最有利標方式執行辦購，113年底前完成常備部隊單兵戰傷急救包配發，強化戰場自救互救能力，提升戰傷救護處置時效。