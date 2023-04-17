憂台海緊張 印尼擬在台公民撤離計畫

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈日前向媒體表示，印尼政府正為在台灣的卅五萬印尼人擬定一項緊急應變計畫，包括如何從台灣及周邊國家撤離印尼公民及預測台灣未來的可能情況。

中央社引述印尼「羅盤報」報導，努格拉哈十四日表示，印尼政府持續監測台灣情況，「為預測各種可能，已與駐台北印尼經貿代表處合作，準備好一個緊急應變計畫」。

報導說，印尼十分關注台海穩定，目前有卅五萬印尼公民在台灣生活，主要是工廠和漁船移工，這是準備緊急應變計畫主因。另外，至少五十萬印尼公民旅居東亞各國，除台灣還有香港、日本和南韓，若台灣及周邊地區爆發戰爭，撤離工作將非常複雜。

報導稱，烏克蘭撤離印尼公民有很多選擇，但台灣是個海島，撤離須透過海運或空運，但在共軍各項軍演中總是演練如何包圍台灣，並切斷進出台灣的海空交通。

過去兩個星期，印尼媒體相當關注台海情勢升高。「羅盤報」這篇報導引述東協跨政府人權委員會印尼代表余雲指出，撤離該國公民是政府的責任，東協成員國政府對是否撤離公民有自己的評估。

余雲說，東協正準備兩分在爆發危機時保護移工和漁工的宣言，希望提交到五月舉行的東協峰會討論。