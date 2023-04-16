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獨／陸軍「獵狸專案」 首批新式1167拖式飛彈車抵台

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
M1167拖式飛彈車。圖/美國陸軍官網
M1167拖式飛彈車。圖/美國陸軍官網

我國2018年開始編列預算對美採購TOW 2B無線型反裝甲飛彈，首批附屬裝備M1167拖式飛彈車近日被目擊已抵台，但美方至今仍然未交裝飛彈給我國。

對此，陸軍司令部今天表示，陸軍採購新式拖式飛彈系統，均依計畫節點執行，進度正常，籲請國人繼續支持國軍，共同努力維護國家安全。

陸軍「獵狸專案」計畫對美採購TOW 2B無線型飛彈1700枚、悍馬發射車100輛、改良式目標獲得系統100套及附屬裝備，預算自2018年起開始編列，預計2025年度完成。根據預算書，「獵狸專案」去（2022）年應獲得改良式目標系統46套、TOW 2B無線型飛彈460枚、悍馬車46輛等，但去年沒有消息。近日有網友目擊同案採購悍馬型1167拖式飛彈車在某地實施板車拖運。

據了解，此波交裝給台灣的軍備屬「獵狸專案」附屬裝備，但彈體目前為止均未抵台。

根據國防部送交立法院的預算解凍報告指出，M1167型悍馬車為TOW 2B飛彈系統標準配賦載具，在機動力丶裝甲防護力以及射手防護套件等，均優於陸軍現役的M1045型悍馬車，且不同於陸軍援贈給友邦的M998型悍馬車，獲得裝備後，將可充分發揮陸軍反裝甲作戰能力。報告表示，在M1167型拖式飛彈悍馬車獲裝後，將針對現役的M1045型悍馬車進行檢整轉用，如轉用為指揮車等，以發揮裝備最大效益。

M1167拖式飛彈車。圖/美國陸軍官網
M1167拖式飛彈車。圖/美國陸軍官網

飛彈 陸軍 國防部

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