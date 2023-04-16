獨／陸軍「獵狸專案」 首批新式1167拖式飛彈車抵台

我國2018年開始編列預算對美採購TOW 2B無線型反裝甲飛彈，首批附屬裝備M1167拖式飛彈車近日被目擊已抵台，但美方至今仍然未交裝飛彈給我國。

對此，陸軍司令部今天表示，陸軍採購新式拖式飛彈系統，均依計畫節點執行，進度正常，籲請國人繼續支持國軍，共同努力維護國家安全。

陸軍「獵狸專案」計畫對美採購TOW 2B無線型飛彈1700枚、悍馬發射車100輛、改良式目標獲得系統100套及附屬裝備，預算自2018年起開始編列，預計2025年度完成。根據預算書，「獵狸專案」去（2022）年應獲得改良式目標系統46套、TOW 2B無線型飛彈460枚、悍馬車46輛等，但去年沒有消息。近日有網友目擊同案採購悍馬型1167拖式飛彈車在某地實施板車拖運。

據了解，此波交裝給台灣的軍備屬「獵狸專案」附屬裝備，但彈體目前為止均未抵台。