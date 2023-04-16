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華郵指我難抵共軍空優 國防部：顯非事實

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我F-16戰機過去伴飛監控共軍轟6。圖／空軍司令部提供
我F-16戰機過去伴飛監控共軍轟6。圖／空軍司令部提供

華盛頓郵報報導宣稱，台灣不太可能在兩岸衝突中抵擋中國軍方的空優，且台灣的防空指揮官可能會因害怕情勢升級而猶豫是否要跟有飛行員駕駛的軍機交戰。國防部今日表示，外媒引述不明文件，內容顯非事實。

華盛頓郵報報導宣稱，根據外洩的五角大廈評估指出，台灣非常容易遭到中國空襲。專家指出，台灣必須支撐夠久，讓美國能夠派遣足夠武力到戰場。報導指稱，台灣不太可能在兩岸衝突中抵擋中國軍方的空優，中國民船軍用等策略，削弱美國情報機構發現入侵即將發生的能力。台灣官員也懷疑國內防空系統能否「準確偵測飛彈發射」，且台灣只有略過半數飛機具有完全執行任務的能力，將這些飛機移至躲避處至少需要一週，在台灣有機會疏散那些飛機前，如果中國發射飛彈，這將是一大問題。

報導並表示，其中一份文件委婉批評，台灣的防空指揮官「可能會因為害怕情勢升級而猶豫是否要跟有飛行員駕駛的軍機交戰，即便有先發制敵的命令或迫在眉睫的空中威脅」。

針對外媒報導台澎防衛作戰相關議題，國防部今(16)日發出新聞稿表示，對共軍各種犯台行動，國軍均納入演訓想定，適切調修作戰計畫、積極戰備整備。各級作戰中心透過聯戰與軍種指管系統整合，複式配置與相互備援，可建立共同圖像，遂行指管任務；且通資傳輸系統均建置保密機制，以維整體安全。

國防部指出，針對敵人可能的空中進犯行動，國軍統合情監偵單位及防空部隊，嚴密掌握中共空軍與火箭軍動態，可即時應處空中威脅；並將持續強化戰備演訓，提升防衛戰力。

國防部說明，國軍義務役役期調整方案，主要目的是打造以志願役軍人為主的「主戰部隊」，結合以義務役為主的常備化「守備部隊」，以及「民防系統」與「後備系統」四大領域，建構完整強韌的全民國防體系，提升整體國防力量，並非單純針對防空戰力。

國防部稱，尊重外界對國防施政所提意見，但外媒引述不明文件，內容顯非事實。國軍建軍備戰均依敵情威脅、作戰需求及聯合戰力規劃慎密推動，並依「處處皆戰場，時時做訓練」原則，建構可恃戰力，確保國家安全。

國軍 國防部 華盛頓郵報 中共

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